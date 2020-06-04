Roma é primeira opção de Pedro após deixar Chelsea no fim da temporada

Crédito: Ben Stansall / AFP

Pedro Rodríguez está em fim de contrato com o Chelsea e já decidiu que irá defender as cores da Roma na próxima temporada, de acordo com o “As”. Apesar do interesse de outras equipes, o espanhol tem o time da capital italiana como sua prioridade após cinco anos no futebol inglês.

A imprensa de seu país dizia que o veterano formado no Barcelona também interessava clubes como a Juventus, Sevilla, Valencia e Betis. Na Roma, o atacante terá oportunidade de ser titular na equipe e ajudar o time em competições internacionais, seja Liga dos Campeões ou Liga Europa.