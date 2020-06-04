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futebol

Roma é primeira opção de Pedro após deixar Chelsea no fim da temporada

Atacante também interessa outras quatro equipes, segundo imprensa espanhola. Atleta está em final de contrato na Inglaterra e deixa os Blues após cinco anos em Londres...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 15:50

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:50

Crédito: Ben Stansall / AFP
Pedro Rodríguez está em fim de contrato com o Chelsea e já decidiu que irá defender as cores da Roma na próxima temporada, de acordo com o “As”. Apesar do interesse de outras equipes, o espanhol tem o time da capital italiana como sua prioridade após cinco anos no futebol inglês.
A imprensa de seu país dizia que o veterano formado no Barcelona também interessava clubes como a Juventus, Sevilla, Valencia e Betis. Na Roma, o atacante terá oportunidade de ser titular na equipe e ajudar o time em competições internacionais, seja Liga dos Campeões ou Liga Europa.
Desde 2015 no Stamford Bridge, Pedro já se apresentou 201 vezes com a camisa dos Blues e marcou 43, além de dar 28 assistências. No futebol inglês, o atleta conquistou um título de Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Liga Europa.E MAIS:PSV afasta Dumfries por ida a protesto antirracista na HolandaKroos brinca com Real Madrid por legendas em entrevistaInglaterra permite clubes a realizarem cinco substituiçõesThomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7Agente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real Madrid E MAIS:

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