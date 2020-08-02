Roma desiste da contratação definitiva de Chris Smalling

A Roma desistiu oficialmente da contratação definitiva do zagueiro Chris Smalling e o inglês deve retornar ao Manchester United, de acordo com o “Sky Sport Italia”. A equipe italiana não conseguiu chegar nos 18 milhões de libras (R$ 123 milhões) pedidos pelos Red Devils após uma temporada emprestado.
O zagueiro, que estendeu sua permanência na Roma até o fim do Campeonato Italiano, fez sua última partida com a camisa da equipe na vitória contra a Juventus e não poderá participar da fase final da Liga Europa com o time. O Manchester United também segue vivo na competição e pode enfrentar os romanos na semifinal.
Apesar do retorno à Inglaterra, Smalling tem seu futuro indefinido e pode não ter sequência no comando de Solskjaer. Já a Roma segue em busca de um novo defensor e o principal nome cotado para o lugar de Smalling é o do belga Jan Vertonghen.