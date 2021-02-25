Roma derrota o Braga e avança na Europa League

Nesta quinta-feira, a Roma recebeu o Braga no Stadio Olimpico, na capital da Itália. A equipe da casa, que havia vencido a partida de ida da Europa League por 2 a 0, venceu mais uma vez, dessa vez por 3 a 1, marcando com Dzeko, Carles Pérez e Borja Mayoral, enquanto os portugueses marcaram com Bryan Cristante (contra).
Veja a tabela da Europa LeagueROMA MARCAAos 27 minutos da primeira etapa do confronto, a Roma abriu o placar contra o Braga. A equipe italiana, que estava bem postada na partida, marcou com o goleador bósnio Edin Dzeko, que havia recebido a bola de Stephan El Shaarawy, colocando o seu time com um pé na fase seguinte.
EQUILÍBRIONa frente do placar, a Roma seguiu no ataque, e buscava criar chances de perigo. Ainda assim, o Braga não ficou para trás e, mesmo sem marcar um gol, finalizou durante a primeira etapa, mas não foi eficaz na concretização, permanecendo atrás no placar.
PÊNALTI PERDIDOA Roma teve a oportunidade de aumentar a sua vantagem no placar aos 28 minutos da segunda etapa, quando foi assinalado um pênalti para a equipe italiana. Na cobrança, porém, Lorenzo Pellegrini perdeu a chance de aumentar a vantagem.
MAIS UM GOLLogo após a cobrança de pênalti perdida por Lorenzo Pellegrini, a Roma ganhou outra chance. Um minuto depois de perder o pênalti, Pellegrini encontrou Carles Pérez, e se redimiu com uma assistência para o segundo gol de sua equipe.
GOLS NO FINALPerto do final da partida e quatro gols atrás de seus adversários no agregado, o Braga conseguiu descontar. O gol que serviu apenas para diminuir o resultado final da partida foi marcado por um jogador da Roma: Bryan Cristante. A Roma marcou mais uma vez nos acréscimos com Borja Mayoral em assistência de Spinazzola.
SEQUÊNCIAA Roma enfrenta, às 16:45h (de Brasília) deste domingo, o Milan, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O Braga também entra em campo no domingo, mas às 17h (de Brasília), quando enfrenta o CD Nacional, pela 21ª rodada do Campeonato Português.