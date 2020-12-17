Roma bate o Torino, vence a segunda seguida e entra no G-4 do Italiano

No encerramento da 12ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma recebeu o Torino e venceu sem grandes sustos. Com gols de Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini, o time da capital do País da Bota venceu por 3 a 1 e entrou no G-4. Belotti descontou para os visitantes.
Os donos da casa se impuseram sobre o adversário, que está na zona de rebaixamento, e foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Mkhitaryan abriu o placar aos 26 minutos após bate e rebate dentro da área do Torino e Veretout ampliou em cobrança de pênalti.
No segundo tempo, o time de Paulo Fonseca chegou ao terceiro gol em rápido contra-ataque e linda troca de passes. Borja Mayoral deixou para Pellegrini, que acertou o ângulo de Vanja Milinkovic-Savic. No fim da partida, quando o placar já era irreversível, o atacante Belotti diminuiu.
Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Roma encara a Atalanta. O jogo acontece no domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. O Torino enfrenta o Bologna também no domingo, em casa, às 8h30 (de Brasília).