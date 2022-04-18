Roma arranca empate no fim com o Napoli pelo Campeonato Italiano

A Roma arrancou um empate por 1 a 1 com o Napoli no fim do jogo pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Insigne abriu o placar no início do duelo de pênalti. El Shaarawy deixou tudo igual nos acréscimos da etapa final. > Veja a tabela do Campeonato Italiano
NAPOLI NA FRENTE!O Napoli foi pra cima desde o início do jogo e abriu o placar após uma cobrança de pênalti marcada com o auxílio do VAR. Lozano foi derrubado na área por Ibanez. Aos 11 minutos da primeira etapa, Insigne bateu forte no canto e converteu a cobrança.
NAPOLI ORGANIZADOApós o gol, o Napoli seguiu melhor em campo. A equipe aplicou uma pressão e ficou perto de ampliar o placar. Enquanto isso, a Roma buscou o gol de empate, mas foi parada pela organização defensiva do adversário e pelos erros na criação.
TUDO IGUALNa volta do intervalo, a Roma voltou mais organizada, corrigiu os erros na criação e foi mais objetiva em campo. Dessa forma, arrancou o empate nos acréscimos do segundo tempo. Aos 46 minutos, Pellegrini recebeu na direita, cruzou na área para Abraham, que ajeitou de calcanhar para El Shaarawy pegar de primeira e acertar um chute forte para igualar o resultado.
TABELACom o empate, o Napoli segue na terceira colocação do Campeonato Italiano, dois pontos atrás da Inter de Milão e quatro do líder Milan. Enquanto a Roma, permanece na quinta colocação, com cinco pontos atrás da Juventus, que fecha o G4.