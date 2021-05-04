Roma anuncia José Mourinho como novo técnico para 2021/2022

José Mourinho foi anunciado como novo técnico da Roma nesta segunda-feira. O treinador terá contrato com o clube até 2024 e chega para substituir o compatriota Paulo Fonseca, que deixa a equipe após o término do Campeonato Italiano.- Após me encontrar com os proprietários e com Tiago Pinto (diretor esportivo), percebi o quão grande é a ambição deste clube. Essa aspiração e esse impulso são os mesmos que me motivam e queremos construir um caminho de vitórias nos próximos anos - disse Mourinho.