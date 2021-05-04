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futebol

Roma anuncia José Mourinho como novo técnico para 2021/2022

Comandante português estava no Tottenham, mas não fez boa campanha com o clube londrino. Paulo Fonseca deixa a equipe italiana no final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 10:39

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:39

Crédito: AFP
José Mourinho foi anunciado como novo técnico da Roma nesta segunda-feira. O treinador terá contrato com o clube até 2024 e chega para substituir o compatriota Paulo Fonseca, que deixa a equipe após o término do Campeonato Italiano.- Após me encontrar com os proprietários e com Tiago Pinto (diretor esportivo), percebi o quão grande é a ambição deste clube. Essa aspiração e esse impulso são os mesmos que me motivam e queremos construir um caminho de vitórias nos próximos anos - disse Mourinho.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O novo comandante foi demitido do Tottenham no último mês de abril após uma campanha irregular na Premier League e a eliminação nas oitavas de final da Europa League. A Roma ocupa a 7ª posição do Calcio e está na semifinal da Liga Europa.

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