Rojas volta, marca, e São Paulo goleia a Inter de Limeira pelo Paulistão

O São Paulo enfrentou a Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, nesta quarta-feira (03), pela segunda rodada do Paulistão. O Tricolor passou por cima do Leão e venceu por 4 a 0, numa partida excelente dos visitantes, que contaram, ainda, com a superioridade numérica após uma expulsão no primeiro tempo.
A exibição foi, de certa forma, uma resposta ao protesto sob o qual o Tricolor foi recebido no estádio da partida, com direito a pipocas atiradas ao ônibus da delegação do clube.Começo excelente
O jogo começou muito bem para o São Paulo. De cara, aos 5 minutos, o Tricolor abriu o placar após Gabriel Sara aproveitar o rebote de um chute de Luciano na trave, depois de uma belíssima jogada da equipe são-paulina, trocando passes no campo de ataque. O gol deu uma tranquilidade importante ao São Paulo, que chegou ao estádio sob protestos.
Relaxamento após o gol
Com o gol, a Inter de Limeira passou a ficar com a bola nos pés por mais tempo, buscando criar uma oportunidade para empatar a partida. Entretanto, não é como se o São Paulo tivesse recuado radicalmente e deixado o adversário avançar.
O Tricolor passou a pressionar a saída de bola do Leão, que se viu encurralado dentro de seu próprio campo de defesa. Com dificuldades para sair pelo chão, a equipe muitas vezes precisou recuar as jogadas até o goleiro. A alternativa foi usar as pontas, com Igor Henrique e Thiaguinho, utilizando a velocidade e a amplitude do campo.Equilíbrio, mas sem sustos para o Tricolor
Com o passar do tempo, a partida ficou equilibrada. As duas equipes passaram a tomar conta das ações de jogo e o São Paulo passou a ficar com a posse de bola para criar oportunidades. A Inter de Limeira conseguiu achar mais espaços para avançar, enquanto o Tricolor voltou a criar boas chances, inclusive levando perigo numa finalização de Gabriel Sara, de fora da área.
Em outra chance dos visitantes, Luciano partia com liberdade pelo lado direito do ataque, quando foi puxado por Thiaguinho, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
Assim, o primeiro tempo terminou com números muito semelhantes para as duas equipes. A Inter finalizou cinco vezes, enquanto o São Paulo teve seis finalizações. A posse terminou bem dividida, com 54% para o Tricolor e 46% para o Leão.
São Paulo forte na segunda etapa
Aos 16 minutos do segundo tempo, o São Paulo ampliou o placar com um gol de Pablo. A jogada começou com o goleiro Tiago Volpi e, na troca de passes, utilizando a amplitude dos alas, o time avançou no campo. Em um dos momentos em que um dos alas participou da jogada, Reinaldo cruzou a bola na área para o cabeceio do camisa 9, que deixou o placar em 2 a 0.
Posteriormente, aos 30 minutos, o Tricolor voltou a criar usando as alas. Igor Vinícius passou a bola para Rojas, no lado direito, que fez uma jogada individual para que Luciano desviasse a finalização do equatoriano para dentro do gol. O bandeirinha marcou o impedimento, mas o VAR entrou em ação para validar o terceiro gol do São Paulo.
O jogo seguiu com dominância do Tricolor, que comandou as ações da partida e, com as substituições, continuou fazendo um jogo intenso com a bola nos pés, procurando cada vez mais oportunidades.
Rojas voltou a marcar
No lance final da partida, aos 45 minutos, Igor Vinícius foi derrubado por Thalisson na área e o juiz marcou pênalti. Rojas cobrou e fez o quarto gol do São Paulo na partida, marcando sua primeira vez balançando as redes após ter ficado mais de dois anos sem jogar.
O São Paulo volta a campo neste sábado (6), para enfrentar o Santos, no Morumbi, às 19h. Já a Inter recebe o Novorizontino, no Estádio Major Levy Sobrinho, também neste sábado, às 16h30. Ambos os jogos são válidos pela terceira rodada do Paulistão.
FICHA TÉCNICAINTER DE LIMEIRA 0 X 4 SÃO PAULO
Data-Hora: 03/03/2021, às 17hEstádio: Estádio Major José Levy Sobrinho, Limeira (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de SouzaAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Rodrigo Meirelles BernardoVAR: Douglas Marques das Flores
Cartões Amarelos: Lucas Batatinha (18’/1T), Thiaguinho (39’ e 42’/1T), Léo Silva (11’/2T), Igor Henrique (21’/2T) e Tcharlles (29’/2T) (INT)Luan Santos (33’/1T) e Daniel Alves (47’/2T) (SP) Cartões Vermelhos: Thiaguinho (42’/1T) (INT)
Gols: Gabriel Sara (SP) (5'/1T) - (0-1), Pablo (SP) (16'/2T) - (0-2), Luciano (SP) (30’/2T) (0-3) e Rojas (SP) (46’/2T)
INTER DE LIMEIRA: Rafael Pin; Elácio Córdoba, Léo Silva, Thallison e Bruno Xavier; Deivid, Igor Henrique (Pedro do Rio 27’/2T), Thiaguinho e Rondinelly (Felipe Saraiva 10’/2T); Roger (Tcharlles 10’/2T) e Lucas Batatinha (Matheus Alexandre 37’/2T). Técnico: Tiago Carpini. SÃO PAULO: Tiago Volpi; Diego Costa, Arboleda e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan (Rodrigo Nestor 19’/2T), Gabriel Sara, Daniel Alves (Hernanes 27’/2T) e Reinaldo (Welington 35’/2T); Luciano (Galeano 35’/2T) e Pablo (Rojas 27’/2T). Técnico: Hernán Crespo