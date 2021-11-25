Rojas se despede do São Paulo: 'Meu mais sincero obrigado'

O atacante Rojas se despediu do São Paulo nesta quinta-feira (25) pelas redes sociais. O equatoriano rescindiu o contrato com o Tricolor no começo desta semana. Ele tinha vínculo até o final dessa temporada. Em sua mensagem de despedida, Rojas agradeceu a oportunidade de vestir a camisa do clube do Morumbi e relembrou os dois anos que ficou afastado por uma grave lesão no joelho.

- A vida é feita de ciclos e neste final de ano, um ciclo muito importante da minha carreira se encerra. Foi um ano de realizações. Me sinto honrado em ter defendido as cores do São Paulo e agradecido pela oportunidade de fazer parte de um clube tão vitorioso. Alguns contratempos me tiraram de campo, foi um ano cheio de desafios e atípico para o futebol e para o mundo mas sei que está tudo dentro dos planos de Deus. Meu mais sincero obrigado ao São Paulo , pela oportunidade e confiança. Obrigado, São Paulino, por todo o apoio e carinho! Agradeço a Deus por esta chance. O ano de 2022 será de novos desafios - escreveu Rojas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021! Rojas estava no São Paulo desde junho de 2018. No entanto, sofreu uma grave lesão no joelho nesta mesma temporada, que fez ele ficar fora da equipe por quase dois anos. Na campanha do título paulista, Rojas teve boas atuações e seu contrato, que acabaria em maio, foi renovado para dezembro.

O camisa sete se despede do São Paulo com 51 jogos disputados e cinco gols marcados. O seu destino ainda não está definido.