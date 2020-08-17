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Rojas renova com o São Paulo, mas tem meta de jogos para permanecer após fevereiro

Após duas cirurgias no joelho direito, atacante fica no clube até o fim desta temporada, em fevereiro, mas terá que atuar em pelo menos 40% dos jogos para permanecer depois disso...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 16:50

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 16:50

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
Joao Rojas assinou um novo contrato com o São Paulo, válido até fevereiro de 2021, com as mesmas bases do anterior, que venceu em julho. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte.
Para permanecer no São Paulo após este período, Rojas precisará entrar em campo em pelo menos 40% dos jogos. Se ele atingir esta meta, a renovação será automática. Se não atingir, dificilmente permanecerá.O São Paulo quer se certificar de que o equatoriano de 31 anos ainda pode ser útil após operar duas vezes seguidas o joelho direito. Ele está em fase final de recuperação e já faz alguns trabalhos no gramado, mas ainda longe do grupo.
Rojas rompeu o tendão patelar durante partida contra o Vitória, em outubro de 2018. Em agosto de 2019, quando estava treinando para retornar, rompeu o tendão quadricipital e foi novamente para a mesa de cirurgia.
Rojas chegou ao São Paulo na metade de 2018, após um período emprestado pelo Cruz Azul (MEX) ao Talleres (ARG). Ele logo virou titular da equipe de Diego Aguirre e acumulou 20 partidas e um gol até se machucar. Ele costuma jogar em velocidade pelo lado direito do gramado e pode ser uma alternativa na ausência de Antony, vendido ao Ajax (HOL).

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