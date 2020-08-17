Rojas renova com o São Paulo, mas tem meta de jogos para permanecer após fevereiro

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net

Joao Rojas assinou um novo contrato com o São Paulo, válido até fevereiro de 2021, com as mesmas bases do anterior, que venceu em julho. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte.

Para permanecer no São Paulo após este período, Rojas precisará entrar em campo em pelo menos 40% dos jogos. Se ele atingir esta meta, a renovação será automática. Se não atingir, dificilmente permanecerá.O São Paulo quer se certificar de que o equatoriano de 31 anos ainda pode ser útil após operar duas vezes seguidas o joelho direito. Ele está em fase final de recuperação e já faz alguns trabalhos no gramado, mas ainda longe do grupo.

Rojas rompeu o tendão patelar durante partida contra o Vitória, em outubro de 2018. Em agosto de 2019, quando estava treinando para retornar, rompeu o tendão quadricipital e foi novamente para a mesa de cirurgia.