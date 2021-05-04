Rojas quer ficar no São Paulo; como estão as conversas para renovação

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem que resolver o contrato de um jogador importante para a equipe neste mês. O atacante Joao Rojas, que vem ganhando chances com o técnico Hernán Crespo e marcou quatro gols nesta temporada, tem seu vínculo se encerrando no final de maio.

Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo

O equatoriano quer ficar no São Paulo muito por conta do carinho da torcida e também pela ajuda do Tricolor em seu processo de recuperação de uma lesão no joelho, que o fez ficar afastado do gramado por quase um ano e meio. A informação foi divulgada inicialmente pela 'TNT Sports' e confirmada no L!.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Conforme apurado pela reportagem, não houve conversas oficiais pela renovação do contrato. O empresário do jogador deseja uma valorização salarial para o jogador, como é comum em início de conversas para um estendimento de vínculo.

Vale lembrar que Rojas vinha sem jogar no São Paulo devido as lesões e estava fora dos planos da diretoria. No entanto, com a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo, o São Paulo decidiu estender o contrato até o final do Campeonato Paulista. Após seu primeiro gol depois do retorno, contra a Inter de Limeira, Crespo elogiou Rojas.