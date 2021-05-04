Rojas quer ficar no São Paulo; como estão as conversas para renovação

O São Paulo tem que resolver o contrato de um jogador importante para a equipe neste mês. O atacante Joao Rojas, que vem ganhando chances com o técnico Hernán Crespo e marcou quatro gols nesta temporada, tem seu vínculo se encerrando no final de maio.
Confira marcas importantes atingidas por Crespo no São Paulo
O equatoriano quer ficar no São Paulo muito por conta do carinho da torcida e também pela ajuda do Tricolor em seu processo de recuperação de uma lesão no joelho, que o fez ficar afastado do gramado por quase um ano e meio. A informação foi divulgada inicialmente pela 'TNT Sports' e confirmada no L!.
VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES Conforme apurado pela reportagem, não houve conversas oficiais pela renovação do contrato. O empresário do jogador deseja uma valorização salarial para o jogador, como é comum em início de conversas para um estendimento de vínculo.
Vale lembrar que Rojas vinha sem jogar no São Paulo devido as lesões e estava fora dos planos da diretoria. No entanto, com a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo, o São Paulo decidiu estender o contrato até o final do Campeonato Paulista. Após seu primeiro gol depois do retorno, contra a Inter de Limeira, Crespo elogiou Rojas.
- Primeiro muito feliz por ele, vi que é muito querido no grupo. Estávamos todos muito contentes por ele. Recordo de Rojas quando jogava no Talleres, de Cordoba, e era muito bom. A intenção é ajudá-lo para que volte àquele nível. E se voltar àquele nível, certamente será muito importante para o São Paulo - afirmou o treinador na época.