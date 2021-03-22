Rojas e Arboleda são convocados pelo Equador, mas São Paulo veta

Crédito: Rojas e Arboleda não vão se apresentar ao Equador (Fotos: Reprodução/ Twitter e Miguel Schincariol/ saopaulofc.net

Na última semana, os atletas do São Paulo Joao Rojas e Robert Arboleda foram convocados pela seleção equatoriana. Porém, eles foram barrados pelo clube, fazendo com que fossem liberados pela seleção, de acordo com informação do Globo Esporte, confirmada pelo LANCE!. A convocação final do Equador foi anunciada na última sexta-feira.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Devido à suspensão das Eliminatórias da América do Sul, o Equador utilizará a janela da Data Fifa para disputar um amistoso contra a Bolívia, no próximo dia 29.

Porém, não há mais a obrigação de que os clubes liberem seus atletas, por causa de uma nova determinação da Fifa, adotada em fevereiro. Assim, o Tricolor barrou a ida do zagueiro e do atacante.