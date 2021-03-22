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Rojas e Arboleda são convocados pelo Equador, mas São Paulo veta

Com a suspensão das Eliminatórias da América do Sul, os dois disputariam um amistoso contra a Bolívia, mas o Tricolor utilizou determinação da Fifa...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 15:35
Crédito: Rojas e Arboleda não vão se apresentar ao Equador (Fotos: Reprodução/ Twitter e Miguel Schincariol/ saopaulofc.net
Na última semana, os atletas do São Paulo Joao Rojas e Robert Arboleda foram convocados pela seleção equatoriana. Porém, eles foram barrados pelo clube, fazendo com que fossem liberados pela seleção, de acordo com informação do Globo Esporte, confirmada pelo LANCE!. A convocação final do Equador foi anunciada na última sexta-feira.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Devido à suspensão das Eliminatórias da América do Sul, o Equador utilizará a janela da Data Fifa para disputar um amistoso contra a Bolívia, no próximo dia 29.
Porém, não há mais a obrigação de que os clubes liberem seus atletas, por causa de uma nova determinação da Fifa, adotada em fevereiro. Assim, o Tricolor barrou a ida do zagueiro e do atacante.
A lista final, divulgada pela seleção do Equador, já não conta com os dois atletas são-paulinos. Permanecendo no São Paulo durante este período, Rojas e Arboleda não jogarão nenhuma partida, devido à paralisação do Paulistão até o dia 30 de março. A decisão foi tomada pelo governo do Estado de São Paulo como uma das medidas restritivas para reverter o atual quadro da pandemia de Covid-19 no país.

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