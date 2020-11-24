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futebol

Rojas dentro e Bruno Alves fora: São Paulo viaja para 'tour' fora de casa

Atacante equatoriano esteve fora do time desde outubro de 2018, por lesões no joelho. Já o defensor não viaja por precaução, visto que um familiar dele está com Covid-19...
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Publicado em 

24 nov 2020 às 13:54

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 13:54

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo terá uma novidade bastante esperada pela torcida para os jogos contra Ceará, nesta quarta-feira (25), e Bahia, sábado (28), ambos fora de casa. O atacante equatoriano Rojas foi relacionado e será opção do técnico Fernando Diniz. Sofrendo com duas lesões seguidas no joelho, o jogador não entra em campo desde outubro de 2018.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA TABELA DO BRASILEIRÃO
Em compensação, o Tricolor não terá o zagueiro Bruno Alves. O defensor foi cortado da lista de relacionados por um parente dele estar com a Covid-19. Por precaução, ele não irá aos jogos. Bruno Alves foi testado na última segunda-feira e o resultado foi negativo. Ele passará por novo teste nesta quarta. Porém, caso esse teste também seja negativo, já está certo que ele será desfalque contra o Bahia, para não viajar em voos comercias. Vale lembrar que o Tricolor está realizando voos fretados. Sem Bruno Alves, Diego Costa deve voltar ao time titular e forme a dupla de zaga com Léo.
Outras baixas para Diniz diante do Ceará, são o volante Hernanes e o atacante Brenner, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, ambos viajaram para estarem à disposição contra o Bahia.Com essas informações, um time provável de Fernando Diniz para o jogo desta quarta tem Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo (Vitor Bueno).
O duelo contra o Ceará é válido pela 16ª rodada do Brasileiro, que foi adiado para que o São Paulo disputasse partidas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O São Paulo é o terceiro colocado do Brasileiro, com 37 pontos, dois a menos do que Atlético-MG e Flamengo. Caso vença e o Galo tropece, o São Paulo assume a liderança.

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