Rojas continua transição e Diniz comenta: 'Sempre conto com ele'

Porém, Rojas voltou a treinar com bola no final de outubro passado e só necessita de mais ritmo e confiança para voltar a jogar pelo São Paulo. O atacante tem participado dos últimos treinos com os companheiros, mas o Tricolor ainda vê uma necessidade dele ganhar mais confiança e ritmo, segundo o próprio técnico Fernando Diniz. - Com o Rojas eu sempre conto. Ele teve um período muito difícil, falei com ele recentemente. Se contar tudo, são dois anos de afastamento. Ele precisa de um tempo para sentir conforto e se ele reunir condições, é um tipo de jogador driblador. Sempre é bom ter jogadores dribladores no time, ajuda qualquer equipe ter jogadores que têm poder de enfrentamento grande, como a gente tinha com o Antony, por exemplo, como a gente tem com o Paulinho (Boia). Mas esses jogadores são raros e são poucos os times que contam com a característica do Paulinho Boia e do Antony. Não é só questão de ser rápido para puxar contra-ataque, é jogador que consegue levar vantagem no mano a mano na maioria das ocasiões. Ajuda qualquer time - afirmou o comandante em entrevista coletiva após o empate diante do Vasco.