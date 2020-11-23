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futebol

Rojas continua transição e Diniz comenta: 'Sempre conto com ele'

Atacante equatoriano não entra em campo pelo Tricolor desde o final de outubro de 2018, Apesar do longo tempo parado, ele recebeu elogios do técnico do São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 17:54

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:54

Crédito: Divulgação/São Paulo
A torcida do São Paulo vem tendo boas notícias quando o assunto é a lesão de Joao Rojas. O atacante equatoriano, que sofreu duas lesões seguidas no joelho, não veste a camisa do Tricolor desde outubro de 2018. Durante esse período, foram duas cirurgias no local e fisioterapia intensa.
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Porém, Rojas voltou a treinar com bola no final de outubro passado e só necessita de mais ritmo e confiança para voltar a jogar pelo São Paulo. O atacante tem participado dos últimos treinos com os companheiros, mas o Tricolor ainda vê uma necessidade dele ganhar mais confiança e ritmo, segundo o próprio técnico Fernando Diniz. - Com o Rojas eu sempre conto. Ele teve um período muito difícil, falei com ele recentemente. Se contar tudo, são dois anos de afastamento. Ele precisa de um tempo para sentir conforto e se ele reunir condições, é um tipo de jogador driblador. Sempre é bom ter jogadores dribladores no time, ajuda qualquer equipe ter jogadores que têm poder de enfrentamento grande, como a gente tinha com o Antony, por exemplo, como a gente tem com o Paulinho (Boia). Mas esses jogadores são raros e são poucos os times que contam com a característica do Paulinho Boia e do Antony. Não é só questão de ser rápido para puxar contra-ataque, é jogador que consegue levar vantagem no mano a mano na maioria das ocasiões. Ajuda qualquer time - afirmou o comandante em entrevista coletiva após o empate diante do Vasco.
Apesar de Rojas estar de volta aos treinamentos, ainda não há uma data exata para o seu retorno. Para o lado de campo, o Tricolor tem as opções de Luciano, que também joga como centroavante, Igor Gomes, Toró e Vitor Bueno.

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