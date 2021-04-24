Rojas comemora gol 'estilo Bolt' em vitória: 'Muito feliz pela confiança'

A equipe do São Paulo venceu na noite de sexta-feira (23) o Santo André, por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Paulista 2021, com gols de Joao Rojas e Vitor Bueno. O time dirigido pelo argentino Hernan Crespo conquistou a sexta vitoria consecutiva.
O primeiro gol tricolor foi marcado pelo equatoriano Joao Rojas que iniciou a partida entre os titulares. Rojas marcou um belíssimo gol, quando interceptou a bola no seu campo de defesa e conduziu a bola até a área adversária, tocando na saída do goleiro Fernando Henrique. O atacante deu uma arrancada de 59 metros, lembrando o jamaicano Usain Bolt.
- Estou muito feliz pela confiança e o respaldo que meus companheiros deram. Não é fácil ficar tanto tempo fora de campo, não fazendo o que mais gosta. Estou super agradecido pela oportunidade que o Crespo me deu – comentou emocionado o camisa 7.
Rojas tem três gols no estadual, ao lado de Pablo, dividem artilharia do clube no certame. O São Paulo volta a campo pelo Paulistão no domingo, às 22h15, contra o Ituano, no estádio Novelli Jr., em Itu. Depois, o Tricolor volta a campo na quinta-feira, às 21h, contra o Rentistas, no Morumbi, pela Libertadores.