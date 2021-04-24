futebol

Rojas comemora gol 'estilo Bolt' em vitória: 'Muito feliz pela confiança'

Atacante equatoriano recuperou a bola no campo de defesa e deu uma corrida até marcar o primeiro gol do triunfo diante do Santo André, por 2 a 0...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 09:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A equipe do São Paulo venceu na noite de sexta-feira (23) o Santo André, por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Paulista 2021, com gols de Joao Rojas e Vitor Bueno. O time dirigido pelo argentino Hernan Crespo conquistou a sexta vitoria consecutiva.
ATUAÇÕES: São Paulo tem setor ofensivo como destaque na vitória diante do Santo André
O primeiro gol tricolor foi marcado pelo equatoriano Joao Rojas que iniciou a partida entre os titulares. Rojas marcou um belíssimo gol, quando interceptou a bola no seu campo de defesa e conduziu a bola até a área adversária, tocando na saída do goleiro Fernando Henrique. O atacante deu uma arrancada de 59 metros, lembrando o jamaicano Usain Bolt.
CONFIRA E SIMULE A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Estou muito feliz pela confiança e o respaldo que meus companheiros deram. Não é fácil ficar tanto tempo fora de campo, não fazendo o que mais gosta. Estou super agradecido pela oportunidade que o Crespo me deu – comentou emocionado o camisa 7.
Rojas tem três gols no estadual, ao lado de Pablo, dividem artilharia do clube no certame. O São Paulo volta a campo pelo Paulistão no domingo, às 22h15, contra o Ituano, no estádio Novelli Jr., em Itu. Depois, o Tricolor volta a campo na quinta-feira, às 21h, contra o Rentistas, no Morumbi, pela Libertadores.

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

