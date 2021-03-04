Rojas brilha e pode ser uma boa opção para o ataque do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Na partida da última quarta-feira (3), contra a Inter de Limeira, o torcedor do São Paulo teve uma ótima notícia, além da goleada por 4 a 0. Trata-se da boa partida de Rojas, que voltou a fazer um gol após ficar mais de dois anos sem jogar, e ainda deu uma assistência para o gol do Luciano. Assim, o equatoriano pode voltar a ser uma peça importante no elenco do São Paulo.VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Rojas entrou na partida aos 27 minutos da segunda etapa, mas mesmo sem ficar muito tempo em campo foi o homem do jogo.

Aos 30 minutos da etapa final, o equatoriano fez uma boa jogada com Igor Vinícius e partiu em jogada individual pra cima da defesa da Inter. O jogador conseguiu escapar da marcação e até mesmo finalizar para o gol. A finalização porém virou um passe, pois Luciano fez questão de garantir que a bola entraria e empurrar pro fundo das redes. O bandeirinha chegou a dar impedimento do camisa 11, mas o VAR confirmou o gol.

Já no fim do jogo, mais precisamente na última jogada da partida, o equatoriano converteu um pênalti sofrido por Igor Vinícius, voltando a balançar as redes após ter ficado mais de dois anos longe dos gramados por lesões.Após o apito final, o treinador do São Paulo, Hernán Crespo deu uma declaração sobre a partida de João Rojas.

- Estou muito feliz, muito feliz por ele, por João. Vi que é muito querido pelo grupo e estavam todos muito contentes por ele e isso também me deixa bem. Me lembro de Rojas quando ele jogava no Talleres de Córdoba, na Argentina, e era muito bom. Então a minha intenção é ajudá-lo para que volte a esse nível e se ele voltar a esse nível pode ser muito importante para o São Paulo - disse o argentino.

Rojas pode ser uma opção de velocidade e drible pela beirada dos campos, função carente de opções no Tricolor. Em alguns momentos da última temporada e até mesmo nas partidas em que Crespo já comandou a equipe, o São Paulo teve dificuldades em furar 'retrancas' apenas nas trocas de passe.

Assim, Rojas deve ser a solução para momentos como esse, por sua capacidade de quebrar linhas de marcação individualmente, utilizando sua qualidade na finta. Resta saber como e o quanto Crespo pretende utilizá-lo.