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futebol

Rogério sai em defesa do elenco após empate no Couto Pereira

Treinador citou a questão física após igualdade sem gols diante do Coritiba...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 23:30

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 23:30

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
Com o sonho de brigar por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi até o Couto Pereira na expectativa de vencer o Coritiba e subir na tabela, mas o plano não deu certo.Com um futebol abaixo da média, o Leão ficou no empate sem gols e o técnico Rogério Ceni saiu em defesa dos atletas justificando o cansaço do elenco.
‘Nós fomos competitivos. Fizemos um bom primeiro tempo, criamos situações reais de gol, mas não conseguimos converter o que poderia ajudar bastante. A troca de lateral direito deles, o Jonathan, dificultou mais as ações pro nosso lado no segundo tempo. Nós não tínhamos o David. As trocas ficam escassas. Estávamos cansados hoje. Tentamos através da força dobrar os laterais, colocar o Fragapane’, analisou.
O Fortaleza volta a campo pelo Brasileirão no dia 18 de outubro, quando recebe o Palmeiras, na Arena Castelão.

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