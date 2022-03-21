Rogério Ferreira deixa o comando da equipe sub-17 do Ibrachina

O Ibrachina está a procura de um novo profissional para comandar a sua equipe sub-17. Rogério Ferreira, que chegou ao clube no início do ano, pediu liberação do cargo.

O clube paulista, que em seu primeiro ano nas competições estaduais se destacou em todas as categorias, além de uma boa participação na Copinha deste ano, foi informado por Rogério que o mesmo recebeu um convite sobre um projeto no Bahia.

O presidente do Ibrachina, Henrique Law, ao tomar conhecimento do fato, conversou com as partes envolvidas, negociou e chegou a um acordo para a liberação de Rogério. Com isso, o clube agora busca um novo profissional para comandar a equipe sub-17.

Confira abaixo o pronunciamento do Ibrachina

O Ibrachina informa que Rogério Ferreira não é mais técnico da equipe sub-17. O profissional, que recentemente chegou ao nosso clube, recebeu um projeto de trabalho no Esporte Clube Bahia.

O Ibrachina, através do presidente Henrique Law, chegou a um acordo entre as partes e decidiu pela liberação do profissional.

Desejamos ao técnico Rogério Ferreira êxito em seu novo desafio. Em breve vamos anunciar o novo treinador da nossa categoria sub-17.