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futebol

Rogério, do Sassuolo, reencontra a Juventus pelo Campeonato Italiano

O atleta foi comprado pela Juventus em 2016, mas não chegou a atuar pela equipe profissional em sua passagem...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 19:00
Nesta segunda-feira, o brasileiro Rogério irá enfrentar a Juventus pela quinta vez, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. O lateral busca a segunda vitória contra o ex-clube. > Pochettino deseja contar com Mbappé no PSG: ‘Levaria até para as minhas férias’
- Reencontrar a Juventus é sempre diferente, foi o time que me deu as primeiras oportunidades que tive na Europa ainda quando garoto. Sou muito agradecido por tudo que passei ali, mas defendo as cores do Sassuolo e isso tudo fica de lado na hora do jogo. Sabemos da dificuldade que teremos, mas o foco são os 3 pontos - disse o lateral.
Considerado o melhor lateral-esquerdo do centenário do clube, Rogério soma 117 partidas, 2 gols e 5 assistências em sua quinta temporada pelo Sassuolo. Após retornar de lesão no tornozelo, o camisa 6 já atuou em 3 oportunidades saindo do banco de reservas e aguarda retornar a equipe titular.
Crédito: RogérioélateraldoSassuolo(Foto:Divulgação

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