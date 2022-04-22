Rogério, do Sassuolo, reencontra a Juventus pelo Campeonato Italiano

Nesta segunda-feira, o brasileiro Rogério irá enfrentar a Juventus pela quinta vez, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. O lateral busca a segunda vitória contra o ex-clube. > Pochettino deseja contar com Mbappé no PSG: ‘Levaria até para as minhas férias’

- Reencontrar a Juventus é sempre diferente, foi o time que me deu as primeiras oportunidades que tive na Europa ainda quando garoto. Sou muito agradecido por tudo que passei ali, mas defendo as cores do Sassuolo e isso tudo fica de lado na hora do jogo. Sabemos da dificuldade que teremos, mas o foco são os 3 pontos - disse o lateral.