Rogério completa 100 jogos com a camisa do Sassuolo: 'Gratidão a todos'

O lateral-esquerdo Rogério completou 100 jogos com a camisa do Sassuolo neste domingo (26), após ser titular na vitória por 1 a 0 contra a Salernitana no Campeonato Italiano. Nos quatro anos de clube, o atleta ficou marcado na história ao ser eleito o melhor de sua posição no centenário da equipe, celebrado em 2020.- Estou muito feliz por completar esses 100 jogos pelo Sassuolo, um clube que me recebeu muito bem e me ajuda muito a evoluir diariamente. Tenho muito carinho e gratidão por todos aqui. Espero continuar escrevendo essa história por muito tempo - disse o lateral.