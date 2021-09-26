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Rogério completa 100 jogos com a camisa do Sassuolo: 'Gratidão a todos'

Lateral-esquerdo brasileiro Rogério completa 100 jogos com a camisa do Sassuolo: “Gratidão a todos”...
LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 18:42

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 18:42

Crédito: Divulgação
O lateral-esquerdo Rogério completou 100 jogos com a camisa do Sassuolo neste domingo (26), após ser titular na vitória por 1 a 0 contra a Salernitana no Campeonato Italiano. Nos quatro anos de clube, o atleta ficou marcado na história ao ser eleito o melhor de sua posição no centenário da equipe, celebrado em 2020.- Estou muito feliz por completar esses 100 jogos pelo Sassuolo, um clube que me recebeu muito bem e me ajuda muito a evoluir diariamente. Tenho muito carinho e gratidão por todos aqui. Espero continuar escrevendo essa história por muito tempo - disse o lateral.
Atuando bem no apoio ao ataque, Rogério soma dois gols marcados e quatro assistências com a camisa neroverdi. Com passagens por seleções de base, o atleta vem evoluindo e espera entrar no radar do técnico Tite para as próximas convocações da equipe principal.
O Sassuolo enfrenta a Inter de Milão às 15:45h (de Brasília) deste sábado em partida válida pelo Campeonato Italiano.

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