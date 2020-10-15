Rogério comemora cinco anos da primeira convocação para Seleção Brasileira e revela ‘sonho em voltar’

Crédito: Rogério é um dos principais destaques do Sassuolo desde a última temporada (Divulgação

Em 2015, o lateral-esquerdo Rogério viveu um momento muito especial ao disputar a Copa do Mundo sub-17 com a camisa da Seleção Brasileira. E nesta sexta-feira, o jogador comemora cinco anos do dia em que toda a história começou. Há exatos cinco anos, o jogador, que até então defendia o Internacional, foi convocado pela primeira vez para defender a amarelinha, ao ser chamado pelo técnico Carlos Amadeu para a disputa do mundial da categoria.

- Defender a seleção é o sonho de qualquer jogador, eu pude viver esse momento pelas categorias de base. Sou grato por tudo que vivi e lógico que fica agora o sonho de jogar pela seleção principal. Acredito que com trabalho, qualquer jogador tem condições de performar em alto nível e hoje, no Sassuolo, sendo eleito o melhor lateral, me dá mais respaldo para manter o bom desempenho e almejar grandes conquistas na Itália e voltar a seleção – ressaltou o jogador.

Na competição, Rogério apareceu como uma das surpresas mais agradáveis da lista. Atuando nas divisões de base do Colorado, o jogador vinha se destacando pelos cruzamentos certeiros para os atacantes do clube gaúcho. Na ocasião, o ala também era o único atleta especialista na posição, que sofria uma espécie de carência na geração. Com as credenciais técnicas, o jogador ganhou a vaga na equipe brasileira e foi o titular incontestável nos cinco jogos da campanha, que acabou precocemente nas quartas de final.