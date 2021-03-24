Rogério China comemora boa atuação em vitória diante do Shakhtar

Crédito: Divulgação / Lviv

O brasileiro Rogério China brilhou no último fim de semana com a camisa do Lviv (UCR). Ele foi o grande destaque do time na vitória por 3 a 2 sobre o Shakhtar Donetsk, com um gol e uma assistência. O jogador falou sobre a boa atuação e exaltou o espírito coletivo para vencer um dos melhores times do campeonato.

Veja a tabela das Eliminatórias da Europa- Agradeço muito a Deus primeiramente. Fico muito feliz em fazer uma grande partida. Isso é fruto de todo trabalho, e com ajuda da equipe conseguir fazer uma boa partida, com um gol e uma assistência e conseguimos uma vitória muito importante no campeonato - disse o jogador.

China também falou sobre o trabalho em equipe, que foi fundamental para que a vitória viesse. Ele também afirmou que confia na recuperação do Lviv na tabela de classificação da Liga Ucraniana e que se o time mantiver a mesma pegada da vitória diante do Shakhtar, vai conseguir subir na tabela de classificação.