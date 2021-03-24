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futebol

Rogério China comemora boa atuação em vitória diante do Shakhtar

Atacante brasileiro confia na recuperação do Lviv, sua equipe na Ucrânia, após vitória importante...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 17:40
Crédito: Divulgação / Lviv
O brasileiro Rogério China brilhou no último fim de semana com a camisa do Lviv (UCR). Ele foi o grande destaque do time na vitória por 3 a 2 sobre o Shakhtar Donetsk, com um gol e uma assistência. O jogador falou sobre a boa atuação e exaltou o espírito coletivo para vencer um dos melhores times do campeonato.
Veja a tabela das Eliminatórias da Europa- Agradeço muito a Deus primeiramente. Fico muito feliz em fazer uma grande partida. Isso é fruto de todo trabalho, e com ajuda da equipe conseguir fazer uma boa partida, com um gol e uma assistência e conseguimos uma vitória muito importante no campeonato - disse o jogador.
China também falou sobre o trabalho em equipe, que foi fundamental para que a vitória viesse. Ele também afirmou que confia na recuperação do Lviv na tabela de classificação da Liga Ucraniana e que se o time mantiver a mesma pegada da vitória diante do Shakhtar, vai conseguir subir na tabela de classificação.
- Procuramos sempre trabalhar firme para conquistar os pontos. Com o trabalho em equipe conseguimos conquistar três pontos. Agora é continuar fazendo bom jogos para que possamos subir mais posições no campeonato - finalizou.

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