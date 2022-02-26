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futebol

Rogério Ceni vive maior sequência invicta no comando do São Paulo

Tricolor não perde desde o dia três de fevereiro, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino, por 4 a 3. Desde então, são cinco jogos sem perder...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2022 às 16:00
O técnico Rogério Ceni vive a maior sequência invicta nesta segunda passagem no comando do São Paulo. Já são cinco partidas sem perder. A última derrota foi para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, pelo Campeonato Paulista, no começo deste mês. Depois, o São Paulo disputou cinco partidas, com três vitórias (Santo André, Ponte Preta e Santos) e dois empates (Inter de Limeira e Campinense). Nesses jogos, foram seis gols marcados e apenas um sofrido.
No entanto, essa não é a maior sequência invicta de Rogério Ceni como treinador do Tricolor. Em 2017, na sua primeira passagem pelo clube, Ceni ficou invicto nove jogos, com sete vitórias (Moto Club, Ponte Preta, Santos, São Bento, PSTC, Santo André e ABC) e dois empates (Mirassol e Novorizontino).Rogério Ceni tentará aumentar essa sequência invicta na próxima segunda-feira (28), às 15h, diante do Água Santa, em Diadema, pelo Campeonato Paulista. O São Paulo é o segundo colocado do Grupo B, com 11 pontos.
Crédito: CeniestánamaiorsequênciainvictanestasegundapassagempeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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