Rogério Ceni vive maior sequência invicta no comando do São Paulo

O técnico Rogério Ceni vive a maior sequência invicta nesta segunda passagem no comando do São Paulo. Já são cinco partidas sem perder. A última derrota foi para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, pelo Campeonato Paulista, no começo deste mês. Depois, o São Paulo disputou cinco partidas, com três vitórias (Santo André, Ponte Preta e Santos) e dois empates (Inter de Limeira e Campinense). Nesses jogos, foram seis gols marcados e apenas um sofrido.