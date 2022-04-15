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futebol

Rogério Ceni vê sequência do São Paulo fora de casa como 'jogos pesados'

Após vitória na Sul-Americana, treinador já vira a chave e se prepara para sequência de três jogos do Tricolor longe do Morumbi, contra Flamengo, Juventude e Red Bull Bragantino...
LanceNet

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Publicado em 

14 abr 2022 às 22:52

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 22:52

Após escalar uma equipe alternativa na vitória sobre o Everton, do Chile, por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni deve seguir com o rodízio no São Paulo. A ideia do técnico visa os próximos confrontos do Tricolor paulista que, segundo o treinador, são 'jogos pesados'.
TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosO próximo desafio do Tricolor será contra o Flamengo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o time já viaja para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, pela Copa do Brasil, no dia 20. Após os dois duelos, mais uma vez o São Paulo jogará fora de casa. Dessa vez, encara o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no dia 23.
- São jogos pesados, e entre tantos times na Copa do Brasil pegamos um time competitivo. Flamengo no Rio dispensa comentários, o próprio Red Bull Bragantino na sua casa também. Temos três jogos difíceis e vamos ter que ver quem vamos utilizar - disse Rogério Ceni em coletiva de imprensa.- Com jogadores descansados, você tem mais chance de competir, ainda mais na Sul-Americana, muita força física. Vai ter jogo daqui a 60 horas e, se eu for utilizar os mesmos jogadores de hoje no Rio de Janeiro, alguém vai para o departamento médico - afirmou o treinador.
Segundo Ceni, o time ainda precisa de alguns ajustes, mas Arboleda e Miranda surpreenderam e foram os melhores da equipe contra o Everton. O treinador prefere não usar os termos titulares e reservas, e fará escolhas de acordo com cada adversário.
Crédito: OtécnicoRogérioCeniprojetaumasequênciadifícilparaoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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