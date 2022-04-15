Rogério Ceni vê sequência do São Paulo fora de casa como 'jogos pesados'

Após escalar uma equipe alternativa na vitória sobre o Everton, do Chile, por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni deve seguir com o rodízio no São Paulo. A ideia do técnico visa os próximos confrontos do Tricolor paulista que, segundo o treinador, são 'jogos pesados'.

TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosO próximo desafio do Tricolor será contra o Flamengo, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o time já viaja para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, pela Copa do Brasil, no dia 20. Após os dois duelos, mais uma vez o São Paulo jogará fora de casa. Dessa vez, encara o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no dia 23.

- São jogos pesados, e entre tantos times na Copa do Brasil pegamos um time competitivo. Flamengo no Rio dispensa comentários, o próprio Red Bull Bragantino na sua casa também. Temos três jogos difíceis e vamos ter que ver quem vamos utilizar - disse Rogério Ceni em coletiva de imprensa.- Com jogadores descansados, você tem mais chance de competir, ainda mais na Sul-Americana, muita força física. Vai ter jogo daqui a 60 horas e, se eu for utilizar os mesmos jogadores de hoje no Rio de Janeiro, alguém vai para o departamento médico - afirmou o treinador.

Segundo Ceni, o time ainda precisa de alguns ajustes, mas Arboleda e Miranda surpreenderam e foram os melhores da equipe contra o Everton. O treinador prefere não usar os termos titulares e reservas, e fará escolhas de acordo com cada adversário.