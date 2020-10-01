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futebol

Rogério Ceni vê final do Cearense em aberto

Leão venceu o Ceará no Castelão e precisa de um simples empate para levar o bicampeonato...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 12:08

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 12:08

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
O Fortaleza saiu em vantagem na final do Campeonato Cearense. Diante do Vozão, o Leão foi efetivo, aproveitou suas chances e agora depende de um simples empate para sair com o bicampeonato estadual.Apesar da excelente vantagem, o técnico Rogério Ceni preferiu manter os pés no chão e vê a decisão aberta.
‘O próximo duelo é muito distante para a gente fazer uma projeção ainda. Eu acho que o que mais motiva é a vitória no Clássico-Rei, que a gente sabe o quanto é importante para o torcedor local. Mas tem o desgaste, você joga para valer. Nós tivemos a lesão do Bruno Melo. Mas um título é um título, uma conquista vale muito. Metade do caminho foi agora. Temos outro jogo no dia 21 de outubro. Tudo completamente em aberto’, afirmou na coletiva.
Fortaleza e Ceará voltam a se encontrar pelo estadual no dia 21 de outubro, às 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão.

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