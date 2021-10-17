Rogério Ceni terá sequência de semanas livres no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, terá uma sequência de três semanas livres para treinar a equipe. Isso porque, eliminado da Copa do Brasil e só com o Campeonato Brasileiro para disputar, o Tricolor tem um período de 'folgas' no intenso calendário do futebol nacional. Depois do jogo contra o Corinthians, nesta segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, o Tricolor volta a campo somente no próximo domingo, dia 24, diante do Red Bull Bragantino, às 18h15, em Bragança Paulista. Depois, o time joga no outro domingo, dia 31, contra o Internacional, no Morumbi, às 18h15.

O último jogo dessa sequência de semanas livres será no dia sete de novembro, outro domingo, contra o Bahia, em Salvador. Vale lembrar que as outras rodadas precisam ser detalhadas pela CBF. Sendo assim, serão praticamente 17 dias de treinamento com três partidas entre eles.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Tempo precioso para a nova comissão técnica do São Paulo, que poderá conhecer melhor o elenco, testar novas estratégias e sistemas de jogo e recuperar os jogadores lesionados, como o volante Luan e o atacante Rigoni.