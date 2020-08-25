Rogério Ceni tenta quebrar tabu contra o Corinthians

A próxima quarta-feira promete fortes emoções ao torcedor do Fortaleza. Com três pontos conquistados no Brasileirão, o Tricolor vai até a capital paulista medir forças com o Corinthians, que também busca um equilíbrio no torneio nacional.Se dentro de campo o jogo promete, fora dele tem um ingrediente especial chamado Rogério Ceni, que volta a reencontrar o Alvinegro pelo seu caminho.
Ídolo do São Paulo, o atual treinador do Fortaleza tem um vasto histórico de rivalidade com o Corinthians desde a sua época de jogador, que foi levado para a trajetória de técnico.
No total, em seis encontros, Ceni venceu o Corinthians apenas uma vez e através da disputa de pênaltis. Na Florida Cup de 2017, o Tricolor Paulista venceu por 4 a 3 após igualdade no tempo normal.
Desde então, o Alvinegro levou vantagem em três partidas e empatou outras duas. Neste histórico, entra uma eliminação na semi do Campeonato Paulista e duas derrotas no comando do Fortaleza na temporada passada.
Veja o histórico de confrontos entre Ceni x Corinthians:
2017 – São Paulo 0 (4) x (3) 0 Corinthians – Florida Cup2017 - São Paulo 1 x 1 Corinthians - Paulistão2017 – São Paulo 0 x 2 Corinthians - Paulistão2017 – Corinthians 1 x 1 São Paulo – Paulistão2019 – Fortaleza 1 x 3 Corinthians - Brasileirão2019 – Corinthians 3 x 2 Fortaleza - Brasileirão