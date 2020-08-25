Rogério Ceni tenta quebrar tabu contra o Corinthians

Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

A próxima quarta-feira promete fortes emoções ao torcedor do Fortaleza. Com três pontos conquistados no Brasileirão, o Tricolor vai até a capital paulista medir forças com o Corinthians, que também busca um equilíbrio no torneio nacional.Se dentro de campo o jogo promete, fora dele tem um ingrediente especial chamado Rogério Ceni, que volta a reencontrar o Alvinegro pelo seu caminho.

Ídolo do São Paulo, o atual treinador do Fortaleza tem um vasto histórico de rivalidade com o Corinthians desde a sua época de jogador, que foi levado para a trajetória de técnico.

No total, em seis encontros, Ceni venceu o Corinthians apenas uma vez e através da disputa de pênaltis. Na Florida Cup de 2017, o Tricolor Paulista venceu por 4 a 3 após igualdade no tempo normal.

Desde então, o Alvinegro levou vantagem em três partidas e empatou outras duas. Neste histórico, entra uma eliminação na semi do Campeonato Paulista e duas derrotas no comando do Fortaleza na temporada passada.

Veja o histórico de confrontos entre Ceni x Corinthians: