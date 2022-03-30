Rogério Ceni tem primeira final 'do outro lado do campo' no São Paulo

Quando a bola começar a rolar para São Paulo e Palmeiras, na noite desta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi, pela ida da final do Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni terá um sentimento diferente. Será a primeira final do Mito como treinador do Tricolor, que conquistou a Florida Cup de 2017, um torneio amistoso, com o Tricolor. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!

Acostumado a ganhar títulos com a camisa do São Paulo como jogador - foram 18 títulos no total, 12 com presença em campo - Rogério tem a missão de alcançar o título agora no comando de uma equipe que antes era desacreditada, mas encorpou durante a disputa do estadual e tentará o bicampeonato.

Ceni tentará com o São Paulo, o seu quarto título estadual consecutivo. Tricampeão do torneio como goleiro (1998, 2000 e 2005), o ídolo tricolor tem dois estaduais no currículo como comandante: Cearense de 2019 e 2020, pelo Fortaleza e Carioca de 2021, pelo Flamengo.Ceni vestiu a camisa da equipe por 25 anos e obteve os títulos de 1998, contra o Corinthians, em 2000, contra o Santos e em 2005, quando o campeonato foi disputado no formato de pontos corridos e o São Paulo conquistou o título faltando duas rodadas para o término do torneio, com o empate em 0 a 0 contra o Santos, em Mogi Mirim.

Agora, ele tem a missão de deixar o seu nome marcado em outra função no São Paulo, como treinador. A confiança dos jogadores e da torcida ele tem. Resta saber se esses fatores, aliados com o seu conhecimento de futebol, bastará para largar bem no jogo de ida e vencer o estadual.