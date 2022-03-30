Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rogério Ceni tem primeira final 'do outro lado do campo' no São Paulo

Acostumado a ganhar títulos com o Tricolor dentro de campo, Ceni inicia busca pela primeira conquista no clube como treinador...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 07:00
Quando a bola começar a rolar para São Paulo e Palmeiras, na noite desta quarta-feira (30), às 21h40, no Morumbi, pela ida da final do Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni terá um sentimento diferente. Será a primeira final do Mito como treinador do Tricolor, que conquistou a Florida Cup de 2017, um torneio amistoso, com o Tricolor. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!
Acostumado a ganhar títulos com a camisa do São Paulo como jogador - foram 18 títulos no total, 12 com presença em campo - Rogério tem a missão de alcançar o título agora no comando de uma equipe que antes era desacreditada, mas encorpou durante a disputa do estadual e tentará o bicampeonato.
Ceni tentará com o São Paulo, o seu quarto título estadual consecutivo. Tricampeão do torneio como goleiro (1998, 2000 e 2005), o ídolo tricolor tem dois estaduais no currículo como comandante: Cearense de 2019 e 2020, pelo Fortaleza e Carioca de 2021, pelo Flamengo.Ceni vestiu a camisa da equipe por 25 anos e obteve os títulos de 1998, contra o Corinthians, em 2000, contra o Santos e em 2005, quando o campeonato foi disputado no formato de pontos corridos e o São Paulo conquistou o título faltando duas rodadas para o término do torneio, com o empate em 0 a 0 contra o Santos, em Mogi Mirim.
Agora, ele tem a missão de deixar o seu nome marcado em outra função no São Paulo, como treinador. A confiança dos jogadores e da torcida ele tem. Resta saber se esses fatores, aliados com o seu conhecimento de futebol, bastará para largar bem no jogo de ida e vencer o estadual.
Crédito: RogérioCenitentaráoprimeirotítulocomotreinadordoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo
Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Imagem de destaque
Por que a PF retirou credenciais de policial dos EUA no Brasil após caso de Alexandre Ramagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados