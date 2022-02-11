Rogério Ceni tem início 'instável' no São Paulo; compare com outros clubes da carreira do treinador

Rogério Ceni busca recuperação no São Paulo depois de um início ruim no Campeonato Paulista em 2022. Isso colocou ainda mais pressão depois de o Tricolor quase ser rebaixado no Campeonato Brasileiro sob o seu comando, ainda que tenha se salvado da primeira queda da história do clube.

Ceni já soma nessa segunda passagem 17 jogos pelo São Paulo, com mais derrotas do que vitórias. Sendo assim, o LANCE! mostra os números do começo da trajetória de Ceni em sua primeira experiência no São Paulo, e também no Fortaleza, Cruzeiro e Flamengo. SÃO PAULO - 2017 Começando pela sua primeira passagem no São Paulo. Em 2017, Rogério Ceni estava iniciando a sua carreira como treinador e assumiu o clube onde é ídolo para ter sua primeira vivência profissional na área. Naquela ocasião, Ceni foi contratado como esperança para sair da seca de títulos, que já durava cinco anos e foi quebrada em 2021, com o título paulista sob o comando de Hernán Crespo.

Ceni até chegou na semifinal do Campeonato Paulista, mas a eliminação na Copa Sul-Americana, para o então desconhecido Defensa y Justicia-ARG em pleno Morumbi e o começo ruim no Brasileirão, com três vitórias em 11 rodadas culminou na sua demissão. Um atrito com Leco, então presidente do São Paulo, também foi fator decisivo para sua saída. Nos primeiros 17 jogos, foram nove vitórias, seis empates e duas derrotas. Ceni saiu com 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas. FORTALEZA - 2019Depois do São Paulo, Rogério Ceni acertou com o Fortaleza, clube onde ele teve mais sucesso em sua carreira até o momento. Na sua primeira passagem, nos primeiros 17 jogos foram 12 vitórias, um empate e quatro derrotas. Val destacar que Ceni chegou como um treinador promissor e conseguiu erguer a imagem do Leão do Pici no cenário nacional, com um título da Série B do Brasileiro, um bicampeonato cearense e uma Copa do Nordeste. Deixou o Fortaleza para assumir o Cruzeiro. Pelo Fortaleza, Ceni disputou 93 partidas, venceu 51 jogos, empatou 18 e perdeu 24 na sua primeira passagem.

CRUZEIRO - 2019Buscando se livrar da queda para a Série B, o Cruzeiro apostou em Rogério Ceni, então consolidado no Fortaleza. A Raposa tirou o treinador do Leão do Pici como uma forma de 'chacoalhar' o time em busca da salvação. No entanto, a passagem de Rogério em Belo Horizonte foi muito ruim. Em oito jogos, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O principal motivo apontado para o insucesso do trabalho foi o relacionamento de Ceni com os jogadores, principalmente os mais experientes, como o zagueiro Dedé e o meia Thiago Neves, que chegou a criticar o treinador em uma entrevista.

Ceni ficou somente de agosto a setembro de 2019 no Cruzeiro, somando 46 dias de trabalho na Toca da Raposa. FORTALEZA - 2019Após sua demissão do Cruzeiro, Rogério Ceni voltou ao clube onde foi mais vitorioso na carreira: o Fortaleza, substituindo Zé Ricardo, em setembro. Naquela ocasião, o Leão do Pici vinha em campanha ruim no Brasileirão e apostava em Ceni para uma recuperação. Nos primeiros 17 jogos, foram nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nessa segunda passagem, Rogério chegou ao clube já com muita moral, por tudo o que tinha realizado na primeira experiência, inclusive nas melhorias da infraestrutura.

No entanto, mais um time entrou no caminho do Fortaleza. Desta vez foi o Flamengo, que buscava um treinador após a demissão de Domènec Torrent. Ceni saiu do Fortaleza somando as duas passagens com 153 jogos, 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. FLAMENGO - 2020Já no Flamengo, Ceni foi contratado para substituir Domènec Torrent. Em sua chegada, foi cercado de expectativas pelos treinamentos diferenciados e inovadores. No entanto, o seu relacionamento com os atletas sempre foi um ponto fraco durante o seu período na Gávea. Rogério Ceni estava no Flamengo desde novembro de 2020. Nos primeiros 17 jogos, foram oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Ao todo, foram 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Ele conquistou três títulos (Brasileiro, Carioca e Supercopa do Brasil).

A demissão de Rogério Ceni aconteceu após um dia conturbado no Flamengo. Um áudio de Roberto Drummond, analista do departamento de scout do clube rubro-negro, vazou nas redes sociais com duras críticas ao treinador.

No áudio, de cerca de três minutos, Drummond não poupou Ceni. O funcionário destacou a postura no dia a dia e as indicações de jogadores como fatores negativos do treinador. Segundo ele, o técnico teria pedido cinco atletas do Fortaleza. O funcionário chegou a classificar o treinador como "uma pessoa ruim". Após o episódio, a diretoria do Flamengo demitiu Drummond.

SÃO PAULO - 2021/2022Após a demissão de Crespo, o São Paulo, que estava mal no Campeonato Brasileiro, apostou no velho conhecido para animar a equipe. Ceni chegou em outubro após uma negociação que não durou nem um dia e sem assinar contrato. Aos trancos e barrancos, ele conseguiu salvar o São Paulo do rebaixamento no Brasileirão. Apesar da desconfiança da diretoria, Rogério conta com o apoio dos torcedores nessa sua segunda passagem. Até aqui, são 17 jogos, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

NÚMEROS DE ROGÉRIO CENI EM SEUS PRIMEIROS 17 JOGOS NOS CLUBES São Paulo 201717 jogos9 vitórias2 derrotas6 empates

Fortaleza 201817 jogos12 vitórias1 empate4 derrotas

Fortaleza 201917 jogos 9 vitórias4 empates4 derrotas

Cruzeiro 20198 jogos 2 vitórias 2 empates 4 derrotas

Flamengo 202017 jogos 8 vitórias4 empates - eliminação Libertadores 5 derrotas

São Paulo 202117 jogos 6 vitórias 4 empates 7 derrotas