Rogério Ceni sobre saída de Pablo do São Paulo: 'Tem tudo para jogar bem em outras equipes'

Perto de ser desligado oficialmente do São Paulo, o atacante Pablo foi assunto abordado na coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni nesta quarta-feira (26). Segundo o comandante tricolor, essa foi uma decisão institucional, já que Pablo tem um contrato de valor expressivo. E, apesar de não ter rendido o esperado no clube paulista, o ex-camisa 9 deve desempenhar um bom papel em outra equipe.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Pablo é jogador interessante. Talvez ele não tenha performado durante o tempo que esteve aqui com outros treinadores, é uma decisão institucional, ele tem contrato de valor expressivo. Acho ainda que ele tem tudo para jogar bem em outras equipes, não deu certo aqui - avaliou Rogério Ceni.

Em outubro do ano passado, Pablo teve seu contrato renovado por mais uma temporada, até o final de 2023. Isso porque, com a sua entrada no Majestoso, após substituir Calleri, o camisa nove atingiu o número de partidas prevista em contrato para o aumento de seu vínculo. - O gatilho dispara por quem confecciona o contrato, não por quem escala o jogador em uma partida. Outros treinadores passaram por aqui e ele precisava de 40 jogos para o gatilho disparar, usaram o Pablo em 39. Então, não so eu que usei ele em uma partida que disparo o gatilho, quem dispara é quem redige mau um contrato - completou o treinador.

O Athletico-PR segue com desejo de contar com o atleta, e deve avançar nas conversas para repatriar o atacante após ser resolvida a sua situação no São Paulo.