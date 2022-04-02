Rogério Ceni ressalta melhora do São Paulo no Paulista e projeta final contra o Palmeiras

Em coletiva de imprensa após o treino aberto do São Paulo, nas vésperas da final contra o Palmeiras, Rogério Ceni reconheceu a caminhada da equipe durante a campanha do Campeonato Paulista 2022 e destacou que enxerga o desejo de vencer em seus jogadores. O São Paulo começou a temporada 2022 com algumas dificuldades. A equipe não venceu nenhum dos três primeiros jogos, mas conseguiu recuperar o fôlego e chegou a final do Paulistão. Ceni afirmou reconhecer evolução e exaltou os jogadores envolvidos.

- O início do campeonato, para mim, é muito claro. Curto tempo de pré-temporada aliado a vários casos de Covid, o que parece que não, mas o cara ficar oito dias em casa de uma pré-temporada de 15 dias, tem interferência direta. O fato de jogadores estarem chegando, não ter uma exata noção do esquema de jogo. Houve melhora física, acho que todos concordam. Um time que compete mais, em alguns casos precisa elevar essa melhora física. Acho que a competitividade colocada em campo é importante - afirmou.Em um treino menos intenso, o treinador alegou preferir treinamentos fechados por ter maior liberdade de conversa com os atletas, mas destacou que o evento de hoje foi importante para que a torcida pudesse ter o último contato antes da final, que será disputada no Allianz Parque.

- Não é que não gosto (de treino aberto). É que no treinamento fechado você tem condições de falar mais próximo, o jogador te ouve mais. Definimos antes de começar o trabalho, no vestiário, que já saísse pré-aquecido. É importante para o atleta sentir a presença de espírito do torcedor, que não vai estar presente no jogo, mas que eles levem essa imagem de que são a esperança de muita gente, de continuar fazendo o que fizeram ao longo do campeonato. Ontem trabalhamos mais forte, hoje diminuímos a carga, era um treino possível de fazer com público hoje - explicou.Ceni ainda completou dizendo que enxerga um "desejo de vencer" no elenco e sente prazer na equipe em disputar o sonhado bicampeonato.

- O desejo de vencer, de competir o tempo todo, a alegria pela vitória. Eu vivia o clube intensamente, em qualquer jogo, queria estar em todas as partidas. Vejo neles isso, que eles têm prazer em disputar esse título. Temos bom número de vitórias. Tem que ter prazer e alegria. Não adianta você querer a vitória, você tem que estar preparado para ela. Você não se prepara no último dia para vencer, você se prepara no começo de cada semana, da temporada, no pós-jogo. Não se decide vencer. No futebol, se vence pelo que em cada semana você constrói - disse.O São Paulo volta a campo no domingo (3), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Rogério Ceni, por sua vez, busca seu primeiro paulista como técnico.