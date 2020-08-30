Rogério Ceni recoloca Fortaleza nos trilhos e sobe de produção

O clima de paz enfim volta a reinar dentro do Fortaleza. Após um início ruim de Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni conseguiu colocar a casa em ordem e o time subiu de produção. Na noite do último sábado, a vítima foi o Bragantino, na Arena Castelão.Antes de levar a melhor em cima do Massa Bruta, o Leão havia conseguido um ponto diante do Corinthians fora de casa e derrotado o Goiás, na Serrinha.
Sistema Ofensivo
Um dos pontos encaixados por Ceni foi o sistema ofensivo. Conhecido pela intensidade dentro de campo, o Leão anotou sete gols nos últimos três confrontos. Média de 2,33 por jogo.
A defesa também melhorou. Felipe Alves não tem sido muito exigido durante os jogos e levou apenas dois gols.
Confira os resultados do Fortaleza no Brasileirão:1ª Rodada – Fortaleza 0 x 2 Athletico2ª Rodada – São Paulo 1 x 0 Fortaleza3ª Rodada – Fortaleza 0 x 0 Botafogo4ª Rodada – Goiás 1 x 3 Fortaleza5ª Rodada – Corinthians 1 x 1 Fortaleza6ª Rodada – Fortaleza 3 x 0 Bragantino