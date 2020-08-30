Rogério Ceni recoloca Fortaleza nos trilhos e sobe de produção

O clima de paz enfim volta a reinar dentro do Fortaleza. Após um início ruim de Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni conseguiu colocar a casa em ordem e o time subiu de produção. Na noite do último sábado, a vítima foi o Bragantino, na Arena Castelão.Antes de levar a melhor em cima do Massa Bruta, o Leão havia conseguido um ponto diante do Corinthians fora de casa e derrotado o Goiás, na Serrinha.