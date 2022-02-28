Rogério Ceni reclama do calor em vitória do São Paulo: 'Não pode aceitar vir jogar às 15h com 30 graus'

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, comentou sobre o forte calor durante a vitória sobre o Água Santa, por 2 a 1, na Arena Inamar, em Diadema. Segundo ele, a Federação Paulista poderia ter marcado o jogo em outro horário e disse que não pode cobrar dos jogadores durante os 90 minutos. - Não pode aceitar vir jogar às 15h com 30 e tantos graus. É difícil você querer que seu time renda os 90 minutos. A Federação e até o próprio clube poderia ter um pouco mais de força para que esse jogo fosse feito à noite. Eu sei que aqui não tem refletores, mas como a maioria da torcida era são-paulina, poderia ser em outro lugar à noite ou talvez 17h, em um horário melhor para a gente, porque nessa temperatura é desumano você cobrar que o jogador renda fisicamente os 90 minutos - disse o treinador, em entrevista coletiva.

Cen9i ainda reclamou da arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Mesmo com duas expulsões no Água Santa e um pênalti para o Tricolor, Ceni disse que o árbitro deixou a desejar.- O árbitro picotou o jogo todo. Tenho dúvidas até da primeira expulsão deles, foi uma arbitragem que deixou o jogo mais lento do que provavelmente já seria por jogar nessa temperatura às 15h. Por natureza, já é um jogo mais amarrado. Você vê jogos às 11h que não caminham. Muito picotado o jogo, com faltas inexistentes para os dois lados. Não é nem reclamando a nosso favor não, mas é que o jogo tem que fluir, o árbitro tem que colaborar e ajudar para que o jogo tenha fluência - finalizou o treinador.

Agora, o São Paulo é líder do Grupo B, com 14 pontos, mesma pontuação que o São Bernardo, mas com melhor saldo de gols.