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Rogério Ceni reclama de falha em atendimento médico no gol sofrido pelo São Paulo no clássico

O técnico do Tricolor desaprovou o modo que Diego Costa foi atendido durante o Choque-Rei, no Estádio do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 00:16

Publicado em 11 de Março de 2022 às 00:16

Rogério Ceni revelou, durante coletiva de imprensa, que desaprovou a forma da qual o atendimento médico a Diego Costa aconteceu, durante clássico entre São Paulo e Palmeiras.eyJrZXkiOiJSVnRUZDVKWCIsInAiOiJsYW5jZSIsInBsIjoiIn0=">Diego Costa foi retirado de campo ainda no primeiro tempo, após levar uma bola no rosto e se sentir mal. O treinador da equipe revelou que o atendimento foi prestado do lado errado do campo, e chamou atenção da equipe médica responsável.
De acordo com Ceni, o atendimento era para ocorrer do lado esquerdo, porém, aconteceu do lado oposto. Diego Costa atua pelo lado defensivo esquerdo.
- Acho que foi um bom jogo, o Palmeiras esteve melhor no início, acho que tivemos a infelicidade do Diego tomar aquela bolada no campo, ter que deixar o campo, e nesse minuto que ele ficou fora, além de entrar pelo lado errado do campo, o médico devia dirigi-lo pela esquerda do campo, já que ele joga pelo setor defensivo esquerdo, e não pela direita do campo, onde ele teria que atravessar o campo novamente, um pouco de atenção também ao médico que tem que estar atento a isso, mas nesse momento que a gente fica com um jogador a menos, a gente toma o gol do Palmeiras. E o Palmeiras estava melhor naqueles primeiros minutos - disse.Rogério Ceni afirmou que esse período em que o São Paulo ficou com um jogador a menos foi essencial para que o Palmeiras conseguisse abrir o placar ainda no início da partida, porém, considerou que o Tricolor apresentou um rendimento superior no restante da partida, embora não tenha marcado.- Depois, acho que o São Paulo foi superior no restante do jogo, teve suas finalizações, suas chances, bola na trave, boas defesas do Weverton, então eu vejo que jogamos uma boa partida e temos que tirar muita coisa positiva desse jogo. Claro, lamentar o resultado dentro de casa, a derrota no clássico é sempre muito ruim. Mas a maneira comportamental do time foi boa, o time teve todas as bolas e tentou de todas as formas o gol e teve a oportunidade real de fazer, mas não conseguiu - disse.Com o resultado, o Palmeiras já se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista, enquanto o São Paulo ainda busca sua vaga.
Crédito: RogérioCenidesaprovouoatendimentomédicoprestadoaDiegoCostaemclássico(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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