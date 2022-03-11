Rogério Ceni reclama de falha em atendimento médico no gol sofrido pelo São Paulo no clássico

- Acho que foi um bom jogo, o Palmeiras esteve melhor no início, acho que tivemos a infelicidade do Diego tomar aquela bolada no campo, ter que deixar o campo, e nesse minuto que ele ficou fora, além de entrar pelo lado errado do campo, o médico devia dirigi-lo pela esquerda do campo, já que ele joga pelo setor defensivo esquerdo, e não pela direita do campo, onde ele teria que atravessar o campo novamente, um pouco de atenção também ao médico que tem que estar atento a isso, mas nesse momento que a gente fica com um jogador a menos, a gente toma o gol do Palmeiras. E o Palmeiras estava melhor naqueles primeiros minutos - disse.Rogério Ceni afirmou que esse período em que o São Paulo ficou com um jogador a menos foi essencial para que o Palmeiras conseguisse abrir o placar ainda no início da partida, porém, considerou que o Tricolor apresentou um rendimento superior no restante da partida, embora não tenha marcado.- Depois, acho que o São Paulo foi superior no restante do jogo, teve suas finalizações, suas chances, bola na trave, boas defesas do Weverton, então eu vejo que jogamos uma boa partida e temos que tirar muita coisa positiva desse jogo. Claro, lamentar o resultado dentro de casa, a derrota no clássico é sempre muito ruim. Mas a maneira comportamental do time foi boa, o time teve todas as bolas e tentou de todas as formas o gol e teve a oportunidade real de fazer, mas não conseguiu - disse.Com o resultado, o Palmeiras já se classificou para a próxima fase do Campeonato Paulista, enquanto o São Paulo ainda busca sua vaga.