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Rogério Ceni projeta São Paulo contra o Corinthians e conta com apoio da torcida: 'Ponto alto'

Tricolor paulista enfrentará o Timão em casa em partida válida pela semifinal do Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 17:21

Publicado em 25 de Março de 2022 às 17:21

O técnico Rogério Ceni projetou suas expectativas para o clássico decisivo do São Paulo contra o Corinthians, na semifinal do Paulistão, neste domingo (27). A partida será disputada no estádio do Morumbi e será decisiva. O Tricolor paulista enfrentará o segundo clássico contra o Timão no Morumbi nesta temporada 2022. O primeiro foi na etapa da fase de grupos da competição. O São Paulo venceu o rival por 1 a 0, com gol de Calleri.
Rogério Ceni afirmou acreditar no potencial do São Paulo e destacou a vitória da equipe nas quartas de final. O Tricolor se classificou após vencer o São Bernardo, por um placar de 4 a 1.
- Eu espero que chegue bem. Acho que, num momento bom, vindo de uma boa vitória nas quartas de final. E que consiga manter o nível de competitividade que nos trouxe até aqui - disse.
O Corinthians se classificou na última quinta-feira, após vencer o Guarani em uma disputa de pênaltis. O treinador do Tricolor paulista também afirmou que acredita que o jogo será disputado, assim como o primeiro Majestoso do ano.
- Jogo disputado como foi o primeiro. São equipes acho que até distintas na maneira de jogar, mas que conseguem sempre bons jogos, brigados no bom sentido e a gente espera que o torcedor possa ver uma boa apresentação da nossa equipe - ressaltou.Com vantagem no saldo de gols, o São Paulo conseguiu garantir o mando de campo em casa, o que contou como vantagem para a equipe que terá a presença em peso da torcida. Rogério Ceni destacou que espera que os torcedores lotem o estádio, para apoiar o time.
- Esse talvez seja o ponto mais alto. Para nós, são-paulinos, o ponto mais alto é ver o Morumbi cheio, 50, 60 mil pessoas é o que a gente imagina, espera. O apoio do nosso torcedor. E a única que eu gostaria é que todos voltassem felizes para casa. Retribuir o apoio em forma de resultado, levando o São Paulo a mais uma final - concluiu.A partida será às 16h, no próximo domingo (27), no estádio do Morumbi, e será classificatória para a final do estadual.
Crédito: RogérioCeni,técnicodoSãoPaulo,analisouoconfrontodiantedoCorinthianspelasemifinaldoPaulistão(Foto:Divulgação

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