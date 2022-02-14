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futebol

Rogério Ceni projeta retornos de Luan e Luciano no São Paulo

O técnico do Tricolor explicou sobre o processo de recuperação dos atletas e ressaltou estar atento ao mercado...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 15:39
Após a segunda vitória seguida do São Paulo no Campeonato Paulista 2022, na partida contra a Ponte Preta, no último domingo (13), Rogério Ceni deu maiores detalhes sobre a situação dos jogadores Luan e Luciano.O atacante Luciano segue na recuperação de uma contratura na panturrilha esquerda. Enquanto Luan enfrenta uma situação um pouco mais delicada. O atleta está tratando uma lesão rara chamada de avulsão tendínea do músculo adutor da coxa esquerda.Os dois não foram relacionados para as últimas partidas, porém, Ceni já projeta o retorno dos jogadores. Além disso, o treinador ressaltou que ele e sua equipe ainda seguem de olho no mercado, pensando em futuras negociações.- Estamos tentando melhorar fisicamente, recuperar os jogadores. O Luciano, acho que mais uma semana, dez dias, quem sabe a gente já possa ter a volta do Luciano. O Luan talvez um pouco mais, pelo condicionamento físico, precisa de mais tempo. O importante é que a gente encontre possiblidades e onde não tem, a gente está atento ao mercado - explicou. O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (17), contra a Inter de Limeira, às 21h30, no Estádio do Morumbi.
Crédito: RogérioCenifaloudacondiçãofísicadeLuaneLuciano(Foto:RubensChiri

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