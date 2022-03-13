Rogério Ceni projeta mata-mata do Paulista e elogia São Paulo: 'Bom nível de jogo'

O técnico Rogério Ceni elogiou o São Paulo após a vitória sobre o Mirassol, por 3 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Segundo o treinador, o elenco vem em boa fase na temporada e mostra bom estilo de jogo. > TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

- Elenco vem bem. Talvez o elenco venha melhor do que o time. A gente vem jogando em ritmo parecido mesmo com as trocas; hoje acho que foram oito em relação ao último jogo. Se não apresenta um futebol brilhante, vem apresentando bom nível de jogo, bom nível de competitividade. Acho que está em um estágio superior ao que finalizamos o Brasileiro - afirmou Ceni.