Rogério Ceni prega cuidado mesmo com vantagem do São Paulo: 'Tem uma equipe muito boa do outro lado'

O técnico Rogério Ceni falou sobre a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, por 3 a 1, na ida da final do Campeonato Paulista. Mesmo com a vantagem, Ceni pregou cautela e elogiou o rival. - Acho que não é uma vantagem tão larga assim se tratando de Palmeiras. Se fosse uma equipe normal eu consideraria, mas como tem uma equipe muito boa do outro lado, com sua torcida a figura muda. Triste pelo gol sofrido, mas se você vendesse um 3 a 1 antes do jogo você compraria. Se você fechasse um contrato antes do jogo você pegava - disse o treinador, em entrevista coletiva.