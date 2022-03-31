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Rogério Ceni prega cuidado mesmo com vantagem do São Paulo: 'Tem uma equipe muito boa do outro lado'

Mesmo vencendo o jogo de ida, treinador pregou cautela...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 01:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 01:43
O técnico Rogério Ceni falou sobre a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, por 3 a 1, na ida da final do Campeonato Paulista. Mesmo com a vantagem, Ceni pregou cautela e elogiou o rival. - Acho que não é uma vantagem tão larga assim se tratando de Palmeiras. Se fosse uma equipe normal eu consideraria, mas como tem uma equipe muito boa do outro lado, com sua torcida a figura muda. Triste pelo gol sofrido, mas se você vendesse um 3 a 1 antes do jogo você compraria. Se você fechasse um contrato antes do jogo você pegava - disse o treinador, em entrevista coletiva.
Ceni ainda comentou sobre a situação física e elogiou o empenho dos jogadores no Choque--Rei.- Maior prazer que eu tenho, fui um atleta que evoluiu através da repetição e o que eu sempre deixava era meu melhor dentro de campo. Hoje eu me vejo neles, é prazeroso trabalhar com ele. Contra um time forte que é o Palmeiras eles conseguem competir. Que continue dessa maneira, a única maneira para vencer. E também agradecer meus companheiros de comissão e da comissão fixa do São Paulo. Um trabalho muitas vezes individualizado. Esses caras têm sido fundamentais - afirmou Ceni.
Crédito: RogérioCenifalousobreavitórianoclássico(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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