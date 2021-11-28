Rogério Ceni prega cautela em missão contra o rebaixamento do São Paulo: 'Ainda não nos livramos'

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, o São Paulo chegou aos 45 pontos e abriu distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No entanto, para o técnico Rogério Ceni, a missão ainda não foi cumprida e é preciso cautela nas rodadas finais. - Os 45 pontos, é possível que não sejam o suficiente para escapar. Pode ser que aconteça. Mas só olhar a tabela. Primeiro que o São Paulo não pode pensar que 45 é suficiente, se podemos alcançar mais, é melhor. Não nos livramos do rebaixamento - disse o treinador, em entrevista coletiva.

Ceni também falou sobre a preparação para encarar o Grêmio, adversário que também briga contra o rebaixamento. Os times se enfrentam na quinta-feira (2), às 20h30, na Arena do Grêmio.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão- O jogo do Grêmio, é o próximo jogo. Adversário que vai jogar todas fichas contra nós, pela derrota que sofreu contra Bahia. Vamos ter que recuperar, temos um dia a mais que pode ser importante. Domingo como folga, e começar preparação segunda - finalizou.

A vitória sobre o Sport fez o São Paulo se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, o Tricolor é o 12º colocado, com 45 pontos.