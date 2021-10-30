Rogério Ceni poderá utilizar Rigoni pela primeira vez desde sua chegada ao São Paulo

Crédito: Montagem LANCE!

O técnico Rogério Ceni deve ter um reforço importante para o ataque do São Paulo contra o Internacional, neste domingo (31), às 18h15, no Morumbi. Trata-se do atacante Rigoni, que treinou com os companheiros na última atividade no CT da Barra Funda e deve voltar ao time. Será a primeira vez que Ceni terá a chance de escalar o argentino, que estava no departamento médico se recuperando de um estiramento na coxa esquerda. Essa lesão o tirou das três primeiras partidas do novo treinador do São Paulo, contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino.

Sem o camisa 77, Ceni escalou Luciano e Calleri contra o Vozão e no Majestoso. Já diante do Massa Bruta, a dupla de ataque escolhida foi Pablo e Luciano, já que Calleri está fora de combate por um edema na coxa sofrido contra o Corinthians.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Rigoni vem sendo o principal jogador do São Paulo na temporada. Ele disputou 31 partidas desde que chegou, com 11 gols marcados e cinco assistências. O jogador ocupa a vice-artilharia do Tricolor no ano, atrás apenas de Pablo, que marcou 13 vezes.