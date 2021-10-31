Rogério Ceni nega ter pedido Arão, Diego e Felipe Alves no São Paulo: 'Não temos condições'

Perto do final da temporada, o São Paulo planeja o próximo ano e olha peças no mercado. Em entrevista coletiva após a vitória do Tricolor sobre o Internacional, o técnico Rogério Ceni falou sobre a movimentação do clube no mercado da bola. Ele negou que tenha pedido o trio William Arão e Diego Ribas, do Flamengo e o goleiro Felipe Alves, do Fortaleza.

- Com relação a Arão, Diego e Felipe Alves, são três ótimos profissionais com quem trabalhei, tenho no mais alto conceito e fariam bem para qualquer equipe no Brasil. Mas em momento algum foi solicitado para a direção. Eu sei o momento que o São Paulo atravessa, talvez o torcedor não saiba o momento, a verdade, o todo, o tamanho da situação em que nos encontramos - explicou o comandante.

ATUAÇÕES: Sara, Reinaldo e Igor Gomes são os destaques na vitória do TricolorCeni também traçou um 'perfil' de jogadores que o São Paulo pode procurar no mercado: jovens e dentro das possibilidades financeiras do Tricolor.