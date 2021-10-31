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Rogério Ceni nega ter pedido Arão, Diego e Felipe Alves no São Paulo: 'Não temos condições'

Treinador do Tricolor rechaçou possibilidade de trazer jogadores mais experientes. Para ele, São Paulo deve ir atrás de atletas mais jovens no mercado da bola...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 19:16
Perto do final da temporada, o São Paulo planeja o próximo ano e olha peças no mercado. Em entrevista coletiva após a vitória do Tricolor sobre o Internacional, o técnico Rogério Ceni falou sobre a movimentação do clube no mercado da bola. Ele negou que tenha pedido o trio William Arão e Diego Ribas, do Flamengo e o goleiro Felipe Alves, do Fortaleza.
- Com relação a Arão, Diego e Felipe Alves, são três ótimos profissionais com quem trabalhei, tenho no mais alto conceito e fariam bem para qualquer equipe no Brasil. Mas em momento algum foi solicitado para a direção. Eu sei o momento que o São Paulo atravessa, talvez o torcedor não saiba o momento, a verdade, o todo, o tamanho da situação em que nos encontramos - explicou o comandante.
ATUAÇÕES: Sara, Reinaldo e Igor Gomes são os destaques na vitória do TricolorCeni também traçou um 'perfil' de jogadores que o São Paulo pode procurar no mercado: jovens e dentro das possibilidades financeiras do Tricolor.
- Então vamos ao mercado ano que vem, mas sem condições de trazer jogadores desse nível. Vamos atrás de atletas mais jovens. Precisamos nos reforçar ano que vem, dentro das possibilidades financeiras do clube. Temos que diminuir a folha salarial, fazer com que o São Paulo volte a ter vida própria no futuro - disse Ceni.

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