Rogério Ceni nega problemas no dia a dia do São Paulo: 'Penso no melhor para o clube'

O técnico Rogério Ceni respondeu sobre supostos problemas de relacionamento com jogadores e funcionários do São Paulo no dia a dia do CT da Barra Funda. Segundo o treinador, ele quer o melhor para o clube. – Meu relacionamento com jogadores, funcionários... Eu conheço os mesmos porteiros e o pessoal da cozinha há 20 anos. Cumprimento todos, trato bem todos. Tem departamento que precisa melhorar mesmo. Quando eu cheguei não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Penso no melhor no clube, com um período a mais de tratamento, disponibilizar condições para voltar mais rápido. Talvez, eu incomode esses departamentos. Eu quero o bem do São Paulo, se isso for ruim, cobrar melhora na condição física – disse Ceni, em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, no Morumbi.