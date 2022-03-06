Rogério Ceni nega busca por novos reforços no São Paulo

Durante a coletiva de imprensa após a vitória do São Paulo contra o Corinthians, Rogério Ceni afirmou que não busca novos reforços para o Tricolor no momento.De acordo com o treinador, a chegada de novos atletas para a equipe não é o principal foco no momento. Ceni ressaltou que prefere aguardar por jogadores diferentes e com um nível técnico mais elevado.- Vou ser bem sinceiro. Uma carência ou outra que nós temos. O principal não é isso no momento. O principal é ajeitar as coisas dentro do clube. As necessidades a longo prazo todos sabem, conversamos com a direção. Quando tiver oportunidade, como foi agora com o (Andrés) Colorado, empréstimo e custo baixo, vamos estar sempre atentos porque aumenta a concorrência - disse.No comando do São Paulo desde outubro de 2021, Rogério Ceni destacou que o Tricolor não tem as condições financeiras para um investimento alto.+ Veja tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos- O São Paulo, hoje, não tem condição de fazer um investimento alto. Eu não vou pegar qualquer jogador para entrar no São Paulo. Se for trazer, vai ser um jogador diferente a hora que o clube tiver condições de dar os reforços - disse.Nesta temporada 2022, o São Paulo contou com seis novos reforços, no caso, Jandrei, Rafinha, Patrick, Nikão e Alisson.