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futebol

Rogério Ceni não fala em time alternativo no São Paulo: 'Não tem titular e reserva'

Treinador ignora rótulo e prefere escalar equipe de acordo com o adversário...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 08:00
Depois de ver o São Paulo vencer a segunda partida na Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni rechaçou o rótulo de reserva ao time que entrou em campo na vitória diante do Everton, do Chile. O treinador são-paulino elogiou o elenco e disse que no futebol moderno 'não cabe mais só 11 jogadores'.
TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogos- Existe um grupo de 17, 18, 19 caras que estão sempre jogando mais. Cada jogo tem uma característica para que você use determinado jogador. Não é meu mérito, mas o deles de tentar competir, de entender no campo - disse o treinador, após a vitória no Morumbi.
- Nas posições que mais gera desgaste, temos que ver. Não tem titular e reserva. Se o Arboleda quiser jogar todos, vai cair na parte física - declarou o treinador.
Arboleda e Talles marcaram os gols do confronto em casa, resultado que deixou a equipe na liderança isolada do Grupo D da Sul-Americana, com seis pontos (100% de aproveitamento). O técnico elogiou alguns atletas, inclusive Patrick, que entrou no segundo tempo e fez uma bela jogada individual que terminou em bola na área.
- Patrick hoje competiu bem mais. Na lateral, ele jogou mais do que na segunda linha e é assim que a gente deseja. Fez uma jogada bonita. A gente tenta aumentar a competitividade para melhorar. Nikão está tentando se adaptar. Hoje não participou, mas vai participar - completou Ceni.
Crédito: OtécnicodoSãoPaulo,RogérioCeni,duranteconfrontodaequipe(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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