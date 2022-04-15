Rogério Ceni não fala em time alternativo no São Paulo: 'Não tem titular e reserva'

Depois de ver o São Paulo vencer a segunda partida na Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni rechaçou o rótulo de reserva ao time que entrou em campo na vitória diante do Everton, do Chile. O treinador são-paulino elogiou o elenco e disse que no futebol moderno 'não cabe mais só 11 jogadores'.

TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogos- Existe um grupo de 17, 18, 19 caras que estão sempre jogando mais. Cada jogo tem uma característica para que você use determinado jogador. Não é meu mérito, mas o deles de tentar competir, de entender no campo - disse o treinador, após a vitória no Morumbi.

- Nas posições que mais gera desgaste, temos que ver. Não tem titular e reserva. Se o Arboleda quiser jogar todos, vai cair na parte física - declarou o treinador.

Arboleda e Talles marcaram os gols do confronto em casa, resultado que deixou a equipe na liderança isolada do Grupo D da Sul-Americana, com seis pontos (100% de aproveitamento). O técnico elogiou alguns atletas, inclusive Patrick, que entrou no segundo tempo e fez uma bela jogada individual que terminou em bola na área.

- Patrick hoje competiu bem mais. Na lateral, ele jogou mais do que na segunda linha e é assim que a gente deseja. Fez uma jogada bonita. A gente tenta aumentar a competitividade para melhorar. Nikão está tentando se adaptar. Hoje não participou, mas vai participar - completou Ceni.