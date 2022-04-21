Rogério Ceni mostra preocupação com parte física do São Paulo: 'Desgaste é grande'

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, mostrou preocupação com a forma física dos jogadores por conta do calendário apertado. Após o empate por 2 a 2 contra o Juventude, em Caxias do Sul, o Tricolor enfrentará o Red Bull Bragantino, no sábado, em Bragança Paulista. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o Juventude

TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos

Contra os gaúchos, Ceni escalou uma equipe mista e poupou quatro jogadores considerados titulares: o zagueiro Diego Costa, o lateral-direito Rafinha, o lateral-esquerdo Welington e o meia Igor Gomes.

- Preservar a parte física para não perder jogador lesionado, a gente tenta. Sete jogadores do jogo anterior para esse, vamos ter que trocar jogador para o próximo, jogar, voltar para o hotel, dormir... Pesa para o atleta, o desgaste é grande - disse o treinador, em entrevista coletiva. Ceni também falou sobre a sequência de partidas fora de casa. O São Paulo ainda jogará contra Red Bull Bragantino e Jorge Wilstermann-BOL, fora de casa, antes de voltar ao Morumbi.

- O intuito é preparar para ter tomada de decisão na sequência de jogos, vamos ter muitas viagens, vamos para Fortaleza . Se levar sempre os mesmos, não consegue ter boas apresentações. Mesmo sem a viagem não tivemos a capacidade de ter boa apresentação, no segundo foi mais competitivo e teve oportunidades de gols - finalizou o treinador.