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futebol

Rogério Ceni mostra preocupação com parte física do São Paulo: 'Desgaste é grande'

Treinador comentou sobre o intenso calendário do futebol brasileiro. Clube volta a campo já no sábado, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 23:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 23:21
O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, mostrou preocupação com a forma física dos jogadores por conta do calendário apertado. Após o empate por 2 a 2 contra o Juventude, em Caxias do Sul, o Tricolor enfrentará o Red Bull Bragantino, no sábado, em Bragança Paulista. GALERIA> ATUAÇÕES: Com falhas na defesa, São Paulo joga mal, mas garante empate contra o Juventude
TABELA> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos
Contra os gaúchos, Ceni escalou uma equipe mista e poupou quatro jogadores considerados titulares: o zagueiro Diego Costa, o lateral-direito Rafinha, o lateral-esquerdo Welington e o meia Igor Gomes.
- Preservar a parte física para não perder jogador lesionado, a gente tenta. Sete jogadores do jogo anterior para esse, vamos ter que trocar jogador para o próximo, jogar, voltar para o hotel, dormir... Pesa para o atleta, o desgaste é grande - disse o treinador, em entrevista coletiva. Ceni também falou sobre a sequência de partidas fora de casa. O São Paulo ainda jogará contra Red Bull Bragantino e Jorge Wilstermann-BOL, fora de casa, antes de voltar ao Morumbi.
- O intuito é preparar para ter tomada de decisão na sequência de jogos, vamos ter muitas viagens, vamos para Fortaleza . Se levar sempre os mesmos, não consegue ter boas apresentações. Mesmo sem a viagem não tivemos a capacidade de ter boa apresentação, no segundo foi mais competitivo e teve oportunidades de gols - finalizou o treinador.
Crédito: CenifalousobrepartefísicadoSãoPaulo(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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