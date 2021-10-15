Rogério Ceni mantém tabu de seis anos entre treinadores do São Paulo

Crédito: Divulgação / São Paulo

Na última quinta-feira (14), o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Ceará, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a reestreia do treinador Rogério Ceni no comando do Tricolor e manteve um tabu de seis anos entre os técnicos do São Paulo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Desde 2015, nenhum treinador do São Paulo estreia com vitória. O último técnico que estreou vencendo pelo Tricolor foi o colombiano Juan Carlos Osorio, que venceu o Grêmio por 2 a 0 no dia 6 de junho de 2015.

Desde então, o time teve outros 12 treinadores, mas nenhum conseguiu começar seu trabalho no clube com uma vitória. Ao todo, foram oito empates e quatro derrotas nessas partidas. Rogério Ceni, duas vezes na lista, perdeu sua estreia em 2017 e empatou sua reestreia em 2021.

Veja as últimas estreias de treinadores pelo São Paulo:- Rogério Ceni - São Paulo 1 x 1 Ceará - 14/10/2021 - Campeonato Brasileiro- Crespo - São Paulo 1 x 1 Botafogo-SP - 28/02/2021 - Campeonato Paulista- F. Diniz - Flamengo 0 x 0 São Paulo - 28/09/2019 - Campeonato Brasileiro- Cuca - Palmeiras 0 x 0 São Paulo - 07/04/2021 - Campeonato Paulista- Mancini - Corinthians 2 x 1 São Paulo - 17/02/2019 - Campeonato Paulista- André Jardine - São Paulo 1 x 1 Grêmio - 15/11/2018 - Campeonato Brasileiro- Aguirre - São Caetano 1 x 0 São Paulo - 17/03/2018 - Campeonato Paulista- Dorival - São Paul 2 x 2 Atlético-GO - 13/07/2017 - Campeonato Brasileiro - Rogério Ceni - Audax 4 x 2 São Paulo - 05/02/2017 - Campeonato Paulista- R. Gomes - Internacional 1 x 1 São Paulo - 21/08/2021 - Campeonato Brasileiro- Bauza - Red Bull Brasil 1 x 1 São Paulo - 30/01/2016 - Campeonato Paulista - Doriva - Fluminense 2 x 0 São Paulo - 14/10/2015 - Campeonato BrasileiroCom o empate por 1 a 1 com o Ceará, o São Paulo segue na 13ª posição, com 31 pontos, apenas um ponto à frente do Vozão, na 14ª colocação.