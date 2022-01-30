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futebol

Rogério Ceni lamenta empate do São Paulo no Morumbi: 'É pouco'

Tricolor fez seu primeiro jogo em casa no ano e ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista; time empatou com o Ituano sem gols neste domingo (30)...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 19:59
O técnico Rogério Ceni admitiu que o São Paulo deixou a desejar no primeiro jogo no Estádio do Morumbi nesta temporada. O empate sem gols com o Ituano pelo Campeonato Paulista não foi o que o treinador esperava, e ele sabe que também deixou o torcedor frustrado com o que a equipe apresentou.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- O torcedor tem expectativa muito alta, e a realidade não é tão alta como a expectativa, pela história do clube. O torcedor sai frustrado, eu também, pelo que a gente apresentou, não me excluo dela. É pouco. O resultado não ajuda. Hoje não fizemos... - disse Rogério Ceni.
- A maneira como conduzimos o jogo não foi boa, a velocidade como temos que fazer tudo foi muito lenta. O torcedor não teve motivo para aplaudir - afirmou.
Apesar do resultado amargo do atual campeão da competição, o comandante tricolor acredita que o time conseguiu controlar o jogo, mas faltou criar chances importantes.- Com relação à evolução como time, acho que controlou bem o jogo, mas não conseguiu criar chances. É um time baixo, que sofre muito na bola parada. É um time que tem que criar no chão, tocar a bola. Pegou o Guarani fechado, o Ituano fechado. Mostra que precisamos melhorar, vamos encontrar alguns times assim, temos que ter solução para defesas tão fechadas - completou.
Crédito: OtécnicodoSãoPaulo,RogérioCeni(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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