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futebol

Rogério Ceni inicia segunda Copa do Brasil no comando do São Paulo

Treinador comandou o Tricolor na competição em 2017, quando foi eliminado na quarta fase para o Cruzeiro, clube que comandou na semifinal do torneio em 2019...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 16:00
O técnico Rogério Ceni comandará pela segunda vez o São Paulo na disputa da Copa do Brasil. A estreia será nesta quinta-feira, diante do Campinense, em Campina Grande-PB, às 21h30. Ceni era o treinador do São Paulo em 2017, quando o Tricolor foi eliminado na quarta fase da competição pelo Cruzeiro. Antes disso, o clube do Morumbi havia passado por Moto Club, PSTC e ABC, somando três vitórias em quatro jogos.
No entanto, diante da Raposa, o São Paulo perdeu o jogo da ida em casa por 2 a 0, com gols de Lucas Pratto, contra e Hudson, complicando a missão para o jogo da volta. Na volta, em Belo Horizonte, o São Paulo até venceu por 2 a 1, mas não foi suficiente. Lucas Pratto e Gilberto marcaram para o Tricolor e Thiago Neves fez para o Cruzeiro. Na história da Copa do Brasil, Rogério curiosamente foi eliminado duas vezes para o São Paulo. A primeira foi dirigindo o Fortaleza, quando empatou a ida por 2 a 2 e a volta por 3 a 3, sendo derrotado nos pênaltis nas oitavas de final em 2020. Na mesma edição, ele enfrentou o São Paulo nas quartas de final, no comando do Flamengo. Novas derrotas, desta vez por 2 a 1 e 3 a 0.
Ceni chegou mais perto da final da competição em 2019, dirigindo o Cruzeiro. Na ocasião, ele assumiu o clube já na semifinal, mas perdeu a volta para o Internacional por 3 a 0, fora de casa. O clube já havia sido derrotado por 1 a 0 na ida.
NÚMEROS DE ROGÉRIO CENI PELO SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL COMO TÉCNICO
Seis jogos Quatro vitórias Um empateUma derrotaEliminado na quarta fase para o Cruzeiro
Crédito: RogérioCenicomandouoSãoPauloem2017pelaCopadoBrasil(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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