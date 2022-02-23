Rogério Ceni inicia segunda Copa do Brasil no comando do São Paulo

O técnico Rogério Ceni comandará pela segunda vez o São Paulo na disputa da Copa do Brasil. A estreia será nesta quinta-feira, diante do Campinense, em Campina Grande-PB, às 21h30. Ceni era o treinador do São Paulo em 2017, quando o Tricolor foi eliminado na quarta fase da competição pelo Cruzeiro. Antes disso, o clube do Morumbi havia passado por Moto Club, PSTC e ABC, somando três vitórias em quatro jogos.

No entanto, diante da Raposa, o São Paulo perdeu o jogo da ida em casa por 2 a 0, com gols de Lucas Pratto, contra e Hudson, complicando a missão para o jogo da volta. Na volta, em Belo Horizonte, o São Paulo até venceu por 2 a 1, mas não foi suficiente. Lucas Pratto e Gilberto marcaram para o Tricolor e Thiago Neves fez para o Cruzeiro. Na história da Copa do Brasil, Rogério curiosamente foi eliminado duas vezes para o São Paulo. A primeira foi dirigindo o Fortaleza, quando empatou a ida por 2 a 2 e a volta por 3 a 3, sendo derrotado nos pênaltis nas oitavas de final em 2020. Na mesma edição, ele enfrentou o São Paulo nas quartas de final, no comando do Flamengo. Novas derrotas, desta vez por 2 a 1 e 3 a 0.