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futebol

Rogério Ceni garante trinca de vitórias em clássicos pelo São Paulo

Desde que assumiu o Tricolor Paulista pela segunda vez, Ceni ganhou todos os três clássicos disputados...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:57

LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2022 às 14:57
Após a vitória do São Paulo contra o Santos, no último domingo (20), Rogério Ceni garantiu uma trinca de vitórias em clássicos desde quando assumiu o comando do Tricolor Paulista pela segunda vez.Desde quando foi anunciado, em outubro do ano passado, Rogério Ceni comandou três clássicos disputados pela equipe, ganhando todos.Em seu segundo jogo como técnico do São Paulo, o clube disputou contra o Corinthians, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2021. Na ocasião, o Tricolor venceu por um placar de 1 a 0, sendo Calleri o autor do gol.Já o segundo jogo foi contra o Palmeiras, em novembro do último ano, em uma rodada também válida pelo Brasileirão 2021. O São Paulo conseguiu a vitória com um placar de 2 a 0 em cima do Verdão, com gols marcados por Luciano e Gabriel Sara.Agora, no último jogo do São Paulo, Ceni conseguiu uma trinca de vitórias em clássicos, contra o Santos. A partida válida pelo Campeonato Paulista 2022 terminou com um placar de 3 a 0, com gols de Éder, Nestor e um gol contra de Eduardo Bauermann.Além dessa marca de ganhar todos os clássicos até agora, o treinador conseguiu o feito sem sofrer nenhum gol. O próximo clássico acontece no dia 5 de março, contra o Corinthians, no Estádio do Morumbi.
Crédito: RogérioCenisegueinvictoemclássicosdisputadospeloSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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