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futebol

Rogério Ceni ganha fôlego e 'acalma' pressão no São Paulo

Técnico do Tricolor consegue respiro após vitória sobre o Santo André, por 1 a 0,  no Morumbi e dá recado' em entrevista coletiva pensando no futuro da equipe...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 07:00
O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, ganhou um respiro após a vitória sobre o Santo André, por 1 a 0, no Morumbi, que resultou na primeira vitória do clube na temporada após quatro partidas do Campeonato Paulista. Pressionado pelo início ruim no Campeonato Paulista, Ceni vem sendo contestado por conta do baixo aproveitamento e a falta de evolução do time, que abusa dos cruzamentos e carece de soluções, principalmente ofensivas, para vencer os jogos.
Apesar da pressão por parte de conselheiros e diretoria, quem esteve no Morumbi na última quarta-feira (09), viu que a torcida apoia o treinador. Rogério Ceni foi aplaudido quando foi anunciado pelo sistema de som do estádio e também na entrada para o campo.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosCom esse triunfo, Rogério conseguiu amenizar o clima ruim que começava a se instaurar no Morumbi e no CT da Barra Funda. Agora, a comissão técnica e o elenco terão mais tranquilidade para trabalhar e conseguir os objetivos. Desde a sua chegada, em outubro de 2021, são 17 jogos, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas
Agora, o São Paulo se prepara para encarar a Ponte Preta, domingo (13), às 20h30, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.
Crédito: RogerioCeniganhourespironoSãoPauloapósvitóriadiantedoSantoAndré(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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