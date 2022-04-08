Rogério Ceni fala sobre pênalti marcado para o São Paulo: 'Mais cristalino do que água'

Após a vitória do São Paulo contra o Ayacucho ser garantida no final do segundo tempo com um pênalti marcado por Luciano, o técnico Rogério Ceni avaliou a atuação do trio de arbitragem na estreia da equipe na Copa Sul-Americana, nesta última quinta-feira (7). De acordo com o treinador, tiveram três pênaltis na partida. A Copa Sul-Americana não conta com VAR para eventuais conferências nesta fase inicial de competição. Ceni ainda destacou que as três penalidades deveriam ter sido marcadas no segundo tempo, porém, somente a causada por Salazar em cima de Juan foi considerada.TABELA> Veja a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogos- Foram três pênaltis, somente um o árbitro marcou, mas teve três. Poderiam ser três pênaltis, mas como não há VAR, não podemos 'enfrentar' o árbitro. Creio que merecemos a vitória, compreendemos o Ayacucho, respeitamos, mas o pênalti não há dúvida. Foram três pênaltis no segundo tempo. O respeito fora do campo tem que ser mais importante. O pênalti foi mais cristalino do que água - destacou.Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Athletico Paranaense em mais uma estreia, desta vez, no Brasileirão 2022. A partida será no próximo domingo (10), às 19h, no Estádio do Morumbi.